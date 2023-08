Quan viatj, i em converteix en un turista més, no puc deixar de pensar com està afectant el meu viatge, sumat a la d’altres milers, a la població que visit. I per molt que hi pens, no hi ha cap por que se solucionin els problemes de la massificació i de convivència que deuen tenir, l’encariment de l’habitatge, l’expulsió de la població local dels centres històrics, el no poder fer una canya a segons quins llocs perquè és caríssim... Açò sí, jo com a turista pag el que em diuen, no em queix, deix uns doblers a unes empreses que segur que estan agraïdes, però mentre s’agreugen els problemes pels vesins. I, així i tot, d’aquí a un any faré un altre viatge, i quan sigui allà tornaré a pensar el mateix.

Supòs que quan un turista barceloní ve a Menorca a l'estiu dona voltes al mateix. Avui en dia quasi tothom és turista i molts, que estem vivint els destins més cobdiciats, ens estem, d'una banda, beneficant i, de l'altra, patint els seus efectes. Es donen situacions contradictòries com la que quan som a Menorca a ple estiu ens queixam dels turistes i per Nadal anem de viatge i som noltros els turistes, objectes de crítiques. Des de fa uns anys el turisme ha canviat. Les low cost han permès viatjar a preus assequibles, i de cada cop hi ha més connexions, el que ha massificat nombrosos destins, entre ells també a Menorca. Una dèria turística, de la que form part, que ni amb la inflació i la pujada generalitzada de preus s'ha frenat. Ja s'ha creat l'hàbit i la necessitat de fer turisme. I malgrat que les vacances s'han encarit, la gent viatja igual. Açò sí, amb algunes diferències. Ara, per ajustar el pressupost, en lloc de fer una setmana, marxen quatre o cinc dies. El resultat, com s'ha vist en les darreres xifres de turistes és que venen els mateixos visitants (o inclús més), però estan manco dies, amb el consegüent efecte que açò genera: d'una banda, volen veure el mateix en menys temps, augment ant la sensació de massificació, ja que els turistes es mouen més; i, d'altra banda, un major cost ambiental amb el mateix rendiment econòmic, perquè si abans venien deu turistes durant deu dies, i gastaven 200 euros per dia i turista, ara en venen vint durant cinc dies, gasten el mateix, però es necessiten el doble de vols.