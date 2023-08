Hi ha coses molt enredades, que tenen un nus mal de desfer. Bé perquè ja tenien deficiències a l’hora de crear-les, també d’heretar-les, o perquè s’han envestit amb distintes normatives i processos que no es poden revertir. Quan hi ha un canvi de govern, solen fer-se ben presents.

D'altres, ens fan sentir ben satisfets. Que el català sigui la llengua habitual del 73% dels joves de Menorca és un gran pas. Per a les persones de la meva generació, que ni el rallaven a les aules d'EGB, és com un somni realitzat. Quanta riquesa! En l'àmbit esportiu, hem avançat molt: instal·lacions, comportaments, i pràctiques educatives. Els clubs, també s'involucren en temes de salut. En l'àmbit social, s'han consolidat molts serveis i atencions, i s'està posant l'accent en la salut mental, la creació de places de centres de dia i residències de persones majors. Quin avanç la llei de l'eutanàsia, a la que 6 persones es van acollir l'any passat. Quatre patien patologies neurològiques, 1 d'oncològica i 1 traumatològica. Hi havia 1 persona de Menorca. Hi ha tantes coses que van bé. Fa uns dies, el nou Govern Balear de Marga Prohens va dir que donava continuïtat a Oriol Lafau com a Coordinador autonòmic de Salut Mental. Molts es pensaven que podia perillar el seu càrrec per haver anat a la llista electoral de Francina Armengol, tot i que després es donés de baixa. En la gestió de la cosa pública no hi ha colors, quan una cosa funciona no es toca.