M'agradi o no, vulgui o no vulgui, me senti més o manco conforme i a gust en la comunitat on habit i que figura al DNI i passaport, les autoritats d’aquest país, nació o estat me representen i m’ofèn i avergonyeix si colcuna actua de manera poc adient faltant al respecte i demostrant poca educació en públic, sobretot quan aquests ambaixadors nostros són observats en un acte d’abast internacional transmès a tot el món. Allà al senyor o senyora en qui hem delegat tots noltros li exigesc que es comporti i sigui un digne model del que som, o aspiram a ser.

No me serveix davant l’actitud poc adient d’un personatge que assumeix un càrrec públic, polític, artístic o esportiu, dir allò de «no me representa». Desgraciadament, per cafre, cretí o neandertal que sigui el seu comportament, sí que mos representa a tots.

Pens que quan una persona particular passa a tenir una funció pública afegeix una nova pell damunt la seva, i tot ha de canviar, començant per com se l’anomena; ja no hauria de ser en Txiqui, na Susi o en Dolfo, per passar a ser el senyor José María o la senyora Susana, i si fa falta il·lustríssima o excel·lentíssim... No només per respecte a la persona i càrrec, sinó sobretot perquè s’ha transformat en un símbol que representa una comunitat.

De vegades es compleix allò que esperes dels teus representants i de vegades et deceben... I ara per acabar-ho d’adobar, a la final d’un mundial arriba un d’aquests mandataris i esdevé el paradigma de tot allò que no ha de fer un representant d’una comunitat important, en aquest cas del futbol espanyol.

Es veu que aquest senyor ja apuntava maneres quant a la forma de comportar-se des que va arribar al càrrec de president de la federació nacional. I ara, tocant-se l’entrecuix en públic i besant en la boca una jugadora, s’ha llicenciat en inconveniència i poc sebre estar.

Que se’n vagi, que mos representa a tots, mos avergonyeix i no mos ho mereixem.

hvacui.blogspot.com