El pasado día 14 de Agosto le cayó una nueva imputación criminal al expresidente Donald Trump. Esta vez fue del Estado de Georgia por intento de manipulación de los resultados electorales de 2020, los cargos están bajo la ley de crimen organizado y con él están imputados unos 18 miembros de su equipo. Con este son ya cuatro los casos criminales en los que está involucrado y 91 las acusaciones criminales en total. Aparte de los cuatro casos criminales en el que está imputado tiene otras dos demandas civiles en tribunales a los que tiene que enfrentarse en los próximos meses. Todo un récord para un expresidente de los Estados Unidos.

El segundo caso criminal al que se enfrenta es el intento de anular los resultados de las elecciones del 2020, instigando la rebelión que causó la invasión del Capitolio el seis de Enero. Tiene cuatro cargos criminales en este caso. El tercer caso se refiere a la retención y ocultación de documentos oficiales ligados a la defensa nacional. Por último el cuarto caso criminal se refiere a ocultación de transferencias de dinero que hizo durante su mandato para tapar su relación con la actriz porno Stormy Daniels.

En todos los casos Trump se ha declarado inocente y ha acusado a jueces y fiscales de persecución política y «caza de brujas». Sus respuestas se han caracterizado por insultos directos a miembros de la justicia e incitado ataques a estas personas de tal forma que se les ha tenido que dar protección policial. Un juez de Georgia fijó una fianza para Trump en 200.000 dólares en el nuevo caso de interferencia electoral, advirtiendo a Trump que no intimide ni amenace a los testigos ni a ninguno de sus 18 coacusados ​​como condición para la fianza

Además en el caso de la imputación en Georgia se ha abierto una nueva investigación ya que se han publicado en redes sociales los nombres y datos de los miembros del jurado que decidió imputar a Trump. Se teme que al publicarse sus direcciones y datos personales estas personas puedan sufrir acoso por parte de los fanáticos que apoyan a Trump.

Todos esos cargos corresponden a casos con suficiente información para poderlo imputar, luego aun hay muchas historia en las que o son solo rumores o no hay realmente pruebas. Eso no es solo la mochila criminal que lleva un expresidente del país, esta carga la lleva alguien que pretende ser de nuevo presidente.

Es algo increíble que ese hombre en esta situación pretenda volver a la presidencia, pero más increíble aun es que él es el candidato con mas apoyos dentro del partido Republicanos y que las encuestas dan un casi empate con Biden. La victimización que ha hecho de sus casos le han dado más apoyos.

Como las primarias del partido Republicano para las elecciones del 2024 empiezan en Enero y duran hasta final de Julio, las fechas de los juicios interfieren con muchas de las elecciones primarias. El fiscal del caso sobre los hechos del 6 de Enero ha pedido que el juicio empiece el 2 de Enero. Trump y sus abogados han apelado y proponen que se posponga hasta el mes de Abril de 2026, o sea después de todo el proceso electoral. Vamos a ver cómo acaban de combinarse el proceso electoral y los juicios.

El primer debate entre los que se presentan a candidatos a la presidencia por el partido Republicano fue el miércoles pasado en el canal de televisión Vox, el preferido de Trump. Pero Trump ya dijo que no iría, él dijo: «la gente conoce mi récord, uno de los mejores que ha habido nunca, por qué tengo que ir al debate?». Un juego al estilo Feijóo, veremos cómo le sale a Trump.

La arrogancia y prepotencia de Trump no tienen límites. Él se considera por encima de la ley y desprecia al poder judicial, y lo que es aun peor, no tiene ningún respeto por la democracia. Se considera que tiene que gobernar el país por ser quien es y no respetará nada para conseguirlo. Si al final lo consigue será un día negro para la democracia y puede ser el principio del fin.