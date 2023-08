No tenemos la exclusiva de la picaresca, eso ha quedado claro después de que la patronal de las agencias de viajes destape el chollo del descuento aéreo a extranjeros que residen de manera temporal en las Islas. Tres mil caraduras se benefician en estos momentos de certificados de residente ilegales para poder volar más barato, y los pueden usar por un periodo de seis meses desde la fecha de expedición. Ahora encuéntralos. La Agrupación de Agencias de Viajes de Balears denuncia que esto ha venido pasando desde hace años en ayuntamientos de todas las islas. Los extranjeros comunitarios con un número de identidad (NIE) temporal no tienen por ley derecho al certificado de residente ni al descuento del 75 por ciento en el billete de avión, que tanto costó conseguir para los ciudadanos de esta comunidad autónoma y que paga el gobierno.

En el sistema de la bonificación aérea a los isleños siempre ha existido un censo hinchado, con empadronados que no son residentes durante todo el año; el colmo del fraude que ahora sale a la luz es que extranjeros hayan obtenido el goloso certificado de residente presentando solo el pasaporte «y sin ningún documento que acredite el empadronamiento», como asegura el presidente de la agrupación de agentes de viajes, Pedro Fiol. Si esto es así, y el presidente de la Federació d’Entitats Locals, Antoni Salas, no lo ha negado, es un escándalo, el agujero se cifra en millones, según lo que viaje el cliente-timador, que percibirá una subvención estatal mientras el certificado esté vigente. ¿Cómo es posible que fallen los controles en los ayuntamientos de esta manera y que los sistemas de verificación no funcionen correctamente? O se actúa de manera estricta, mejorando la identificación sobre quién accede al descuento, o corremos el peligro de vernos todos perjudicados y que se nos recorte un derecho que nos asiste como residentes reales, el de tener unas tarifas aéreas decentes.