Dues setmanes d’investigació per identificar-los i dos dies per posar-los en llibertat. La frustració dels investigadors de la Policia Nacional s’entén amb episodis com el robatori de la botiga Orange de Maó. La cosa va anar així: un grup d’okupes que han fet de Son Parc el seu fortí roben un cotxe i l’encasten contra l’aparador d’una botiga de telefonia al centre de la ciutat. S’enduen un botí de 40.000 euros en mòbils i consoles d’alta gamma (el que un menorquí amb un sou mitjà necessita dos anys per guanyar) i deixen el local destrossat.

Després de molta feina, els agents aconsegueixen saber el dia i l’hora en què un d’ells agafarà el ferri cap a Barcelona per endur-se la mercaderia robada i intentar vendre-la al mercat negre. El detenen al port de Ciutadella amb la prova irrefutable del delicte i confessa. Però, tot i açò, la jutgessa que assumeix la instrucció del cas el deixa en llibertat provisional fins al dia del judici. El mateix amb el seu germà, també detingut. Sense tenir en compte cap de les circumstàncies agreujants d’un fet delictiu insòlit a l’Illa.

Des d’aquí desitjar a la Policia que tengui sort en la identificació del tercer implicat en els fets i esperar que la banda no aprofiti la llibertat fins al judici per fugir, destruir proves, vendre el que no s’ha requisat o seguir robant impunement. Que no passi, en resum, el mateix que a l’home que va ser detingut la setmana passada a Ciutadella per trentena vegada. El relacionen amb sis robatoris amb força, furts i estafes comesos en el darrer mes. Quan llegeixin aquest article és probable que torni a estar lliure i sumant nous antecedents a la col·lecció.

Si els nostres polítics no són capaços d’admetre que hi ha un fall en el sistema a l’hora de combatre els delictes reincidents o l’ocupació tenim un problema. Limitar-se a dir que són fets aïllats no fa més que deixar el camí lliure per als discursos extremistes. No facin aquest regal al populisme.