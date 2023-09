Les recents declaracions públiques de la nova alcaldessa de Ciutadella, Juana Mari Pons, anunciant la seva més que possible intenció d’obrir l’accés dels cotxes a la platja de Macarella han provocat un cert enrenou a Menorca– a ponent clar, principalment–, i ha tornat a posar aquest polèmic debat al damunt de la taula, entre coques de trempó i truites de patata. La posada en marxa del servei d’autobús a aquesta tan estimada platja arribava després de molts anys de caos diaris i col·lapses constants de vehicles que acabaven aparcant allà on els venia de gust. El que havia de ser per a residents i estiuejants una agradable jornada de platja i tranquil·litat, s’acabava convertint en un passar pena, suors fredes, atacs de nirvis i qualque batall que volava entre la gent. El desgavell era total els mesos principals de l’estiu, ens agradi o no dir-ho.

I és que baix la meva modesta i humil opinió, si un dia jo governés (oh por), no tan sols no mantindria el serveis de bus de Macarella; també el posaria a les altres col·lapsades platges verges de Ciutadella, com Son Saura, Cala en Turqueta o La Vall; almanco els mesos d’embús. No ens confonguem, aquella Menorca idíl·lica i tan emotivament recordada d’anar a dormir a fora, llargues setmanes d’estiu a La Vall, acampats a Son Saura i d’anades a vega com les d’abans, no tornarà. No ho podem tenir tot; o viure del turisme– directa o indirectament com fem el gruix de menorquins–, o ser aquella illa nostra i que malauradament, per exemple els meus fills, ja no veuran ni viuran.

Evidentment que sí, que posats a somiar, voldríem el d’abans i a més poguent viure dels visitants. Però açò no pot ser; abans fèiem feina de la sabata i bijuteria i ara no. No ens mereixem poder seguir gaudint i amb pau i tranquil·litat de les nostres estimades platges sense haver de partir a les 8 del matí, retxar el cotxe amb una paret seca o ‘cagar-nos’ amb tot amb el peninsular que no es decanta del camí? Idò açò, amb bus, deixant el cotxe a l’aparcament aquell que es va fer davant els camps de futbol. I de pas, pots fer dos ginets i unes herbes. Per cert, si un dia es fot foc Cala en Turqueta?