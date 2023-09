Y se acabó. Las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia ponen un simbólico punto y final al verano después de tres meses que han pasado volando. Unos 90 días que nos han dado para sufrir el calor hasta el punto de pensar, pobres de nosotros, que en invierno estaremos mejor. Este sábado, 9 de septiembre, sirve como ‘break’ de todo lo que hemos hecho para dar paso a todo lo que queremos hacer. Imagino que lo pospondrás al lunes, día 11, por aquello de que empezar una nueva vida un sábado, es complicado.

¿Qué tal lo has pasado? El invierno se presume intenso, mucho más que el otoño que ya sabes que detesto. Mi verano ha estado bien, a pesar de que la balanza se decanta más para el lado de las cosas que quería hacer que para el lado de las que he hecho. Por ello he intentado disfrutar con mucha intensidad las cosas que he podido tachar de la lista, como algo tan sencillo como un baño en Cala Pato con casi todas las personas más importantes de mi vida.

Creo que las expectativas han superado ampliamente a la realidad, como te comentaba hace unas semanas me he hecho mayor y a la complejidad de organizar planes se suma la dificultad de llevarlos a cabo. La vida te lo pone más complicado y poco se parece a cuando decías «hoy me voy a la playa» y automáticamente todas las obligaciones (si las había) pasaban a un tercer o cuarto plano. Crecer, en mi opinión, también significa que las prioridades cambien, dinamitando de repente aquello de que el orden de los factores no altera el producto. ¿Verdad?

Por un momento he estado a punto de empezar estas palabras con un «Querido Otoño…» pero me ha entrado un repelús súbito que me recuerda, una y otra vez más, que ahora vienen por delante 3 meses que no me gustan. Ya, pensarás que soy un exagerado, que no es para tanto, pero ya me lo dirás cuando pillemos una de esas rachas de diez días con Tramontana y lluvia, que tanta gracia nos hace ahora. Yo me adelanto al fastidio.

Pero bueno, no quiero fastidiarte este maravilloso 9 de septiembre, que tendrás cosas muy chulas por hacer como recoger la casa, valorar los daños, repasar las anécdotas y, sobre todo, estrenar modelito, que es algo muy del 9 de septiembre en Mahón, sobre todo si hace algo de viento.