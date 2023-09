El Consell de Menorca ens anuncia «millores en els serveis» de les platges de Macarella, Son Saura i Cala en Turqueta per a l’estiu qui ve. Què vol dir açò? No ho sabem. A qui sí hem pogut entendre a la primera és a la batlessa de Ciutadella, que té el «desig», en paraules seves, de permetre l’any 2024 l’accés en cotxe a Macarella a la vegada que el bus. La fissura d’aquest pla és que implica fer més ample el camí d’accés en alguns trams i suposa dur més gent a un dels espais naturals més saturats de l’Illa. Si l’objectiu és treure cotxes aparcats de Ciutadella, hi ha opcions més lògiques com fer un pàrquing a l’entorn urbà. De fet, hi havia una parcel·la prevista entre el polígon i l’avinguda Palma de Mallorca que no es va habilitar.

El govern insular, de moment, es limita a dir que ho està estudiant. Sembla que l’ambigüitat s’ha convertit en marca de la casa per al nou equip de la plaça Biosfera, tal com ja va passar, dies enrere amb el globus sonda sobre una possible modificació de la Llei de Camí de Cavalls per dotar-lo de serveis. El president Vilafranca sap que té una majoria electoral feble i que obrir un enfrontament amb els col·lectius ecologistes augmenta perillosament el risc per al PP de tornar a l’oposició d’aquí a quatre anys. Així que toca fer política de bisturí i deixar la motoserra al garatge, amb el permís de Vox, que de moment està encara més callat que el seu soci de govern. Açò no vol dir, però, que el silenci o la inconcreció siguin una estratègia política vàlida.

Els cent dies de gràcia s’estan acabant i encara hi ha consellers a qui no coneixem la veu. És el mateix temps que ha tingut, per exemple, Marta Vidal al Govern i ja tenim damunt la taula una bateria de propostes en matèria d’habitatge. En algun moment el Consell haurà de perdre la por a prendre decisions, encara que açò suposi decebre (i enfadar) a uns o altres.