Arrencat el nou curs polític, el primer després de les eleccions municipals de maig, és hora de posar damunt la taula els problemes que s’hauran de tractar els mesos vinents.

A Ciutadella, la taula està plena de temes pendents. La llista és llarga. Des de si s’ha de fer un nou centre de salut o ampliar el que tenim al Canal Salat, si es comença a construir d’una vegada una veritable estació de bus i deixen de circular autocars per al poble, si s’aprova de forma definitiva el Pla General i és dona una solució real al problema de l’aigua que s’apropa, si l’Ibavi fa pisos protegits, si és posa el sostre del poliesportiu de Sant Joan i s’arreglen les goteres del pavelló...

I seguim. Si es construeix la nova escola de música a l’OAR que fa 15 anys que es promet, si s’habilita l’antiga terminal portuària com una Escola d’Hoteleria, si es reforma l’antic escorxador, si es fa una amnistia als hortals il·legals o bé se’ls intenta legalitzar amb una sanció exemplar, si el Ministeri de Justícia comença les obres dels nous jutjats a Santa Rita, si es fan les primeres passes per l’ampliació del geriàtric municipal, si es comença a construir el centre integral per l’atenció de persones amb mobilitat reduïda també a Santa Rita, si es milloren els carrers sobretot de la perifèria i també es creen nous aparcaments o si l’Ajuntament i tots els grups polítics aposten perquè la plaça des Born sigui pels vianants, com tothom vol i (quasi) ningú s’atreveix a impulsar.

Com hem dit la llista és llarga, i segur que em deix moltes coses. Algunes depenen d’altres administracions i altres exclusivament de l’Ajuntament. La situació política a Ciutadella, com sol passar sovint, és especial. Governa el PP, però els partits d’esquerra tenen la majoria. Açò implica que l’equip de govern haurà de tenir molt de tacte i saber arribar acords amb l’oposició, per una banda, treure uns pressupostos de 2024 i poder executar moltes d’aquestes millores, i per l’altra, per pressionar plegats a les altres administracions, que els darrers anys han tingut Ciutadella oblidada, perquè inverteixin en el municipi més gran de Menorca, ja que ho necessita de ver.