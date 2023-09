¿Cómo están queridos lectores? Espero que lo menos espesos posible teniendo en cuenta este septiembre menorquín que nos está dejando días de paraguas y abanicos. Igual para cuando se publique este artículo la cosa del clima ha girado, pero les confieso que este tiempo pegajoso no ayuda en nada a que los pensamientos sean fluidos. No sé si será por eso, o porque me he empapado de los grandes gurús del neoliberalismo como Milton Friedman y Friedrich von Hayek, así como de dos grandes sabios políticos como Reagan y Thatcher, pero afirmo con total rotundidad que estoy harto de las paguitas a los vagos subvencionados que quieren seguir chupando de la teta de papa Estado con el dinero de mis impuestos y de los políticos filoetarras y comunistas bolivarianos que reparte sobrecitos con la misma facilidad que Mario Vaquerizo destroza una canción. Vamos a por ello después del punto y aparte.

Ya está bien de mantener con dinero público chiringuitos inútiles, que solo sirven para enchufar amigotes trepas, así que ni un euro más para la CEOE. El presidente de este inútil entramado se puso un sueldito de 400 mil euros al año, cuando en el 2010, ya hemos tenido DANAs desde entonces, se desveló que el 70 por ciento de la pasta que maneja esta gente viene de dinero público, más de 15 millones de euros que son de usted y míos. Debemos acabar con estos parásitos ya, esta gente a la cola del paro a currar más y a cobrar menos que es la única manera de levantar el país. Más cositas. La tauromaquia sobrevive solo gracias a las ayudas públicas, ni un euro más al mundo de las corridas de toros, no ya por el maltrato animal, a los neoliberales nos la suda el sufrimiento de los bichos y esas cosas, es sencillamente porque no son rentables. Que la presidenta de Madrid haya duplicado el dinero en ayudas públicas para la tauromaquia, les da más de 6 millones de nuestra pasta, es una vergüenza nacional para cualquier neoliberal y sitúa a la presidenta en unos postulados marxistas-leninistas que son intolerables Más de lo mismo. La iglesia católica recibe más de 320 millones de nuestros impuestos, por no hablar del patrimonio que tienen, al que se le podía dar un uso privado y rentable. Y todo esto mientras las iglesias se vacían y ya solo se llenan en bodas de rancio abolengo. Cada cual que se pague la fe de su bolsillo. Los neoliberales no estamos para mantener dioses, cuantos más seguidores consigan mas pasta tendrán y si pierden fieles que cierren sucursales. ¡Viva el neoliberalismo y el turbocapitalismo! Vergüenza es lo que siento como gran neoliberal cuando veo la millonada que se le dio a la banca para salvarle el culo, o a los de las carreteras amiguitos todos del ex 'presi' con bigote que ahora pide golpes de Estado. En un mercado libre y salvaje si te hundes te hundes, vaya panda de maoístas que están hechos los que van con polito Lacoste, palito de golf y banderita de España en la pulsera Dato para cerrar, según la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el 20% de los hogares más ricos de España recibió más del 30% de las ayudas del Estado, mientras que al 20% de los más pobres solo fueron a parar el 12%. Así que no confundamos el tiro, cuando alguien nos hable de reducir las paguitas le diremos que sí, que somos neoliberales de los «güenos» de verdad y que empezaremos por quitárselas a los que más se llevan. Aunque me temo que de esta manera habrá algunos que no querrán jugar a eso del mercado caníbal. Lúpulo y feliz jueves. conderechoareplicamenorca@gmail.com