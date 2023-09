La consellera insular d’Habitatge té avui una nova oportunitat d’explicar què ha fet en els dos mesos que du en el càrrec i, sobretot, què pensa fer durant quatre anys. La interpel·lació del Grup Socialista que es debatrà al ple és especialment oportuna perquè ni en el programa electoral de Vox -el partit de la consellera- ni en el pacte de govern que va subscriure amb el PP apareix cap menció sobre la política d’habitatge que volen aplicar.

El Consell de Menorca tampoc no ha contestat fins ara a les preguntes que li ha fet aquest diari sobre els plans d’aquest departament. L’única notícia que apareix a la seva web des del juliol és el nomenament d’un director insular. Als mitjans de comunicació no ha transcendit cap iniciativa de Maite de Medrano i no sabem què opina, per exemple, del decret de mesures urgents sobre habitatge anunciat pel Govern.

Estaria bé saber, per exemple, si la consellera invertirà el milió d’euros que té pressupostat per comprar sòl urbà i cedir-lo a l’Ibavi per fer pisos a Ciutadella. O si mantindrà l’Oficina de l’Habitatge i el programa de Lloguer Ètic creats per Unides Podem. També és una incògnita el que passarà amb la xarxa de pisos d’emergència social tantes vegades anunciada o amb la nova casa d’acollida projectada a Maó. O si té alguna iniciativa de collita pròpia que vulgui posar en marxa aquest mandat.

És cert que el Consell no té competències formals en matèria d’habitatge, però sí té pressupost i un departament amb dos alts càrrecs i funcionaris adscrits que PP i Vox han decidit mantenir, se suposa, per fer alguna cosa. En concret disposen de 3,4 milions d’euros aprovats enguany. Avui, però, encara és una incògnita si les partides previstes s’executaran o si es deixarà que aquests doblers passin a engreixar el superàvit de la institució per no haver-se gastat. Esperam respostes allà on fins ara només hem trobat silenci.