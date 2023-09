Cada vegada que hi ha un canvi de color polític a una administració pública es repeteix un fenomen: El nou equip de govern no deixa de fer d’oposició i retreu constantment als seus predecessors allò que creu que van fer malament, i qui passa a l’oposició mira de defensar la feina feta com si encara governés. A vegades és curt, a vegades és etern.

Els motius són la sensació de bona feina no reconeguda (hi ha populars que encara expliquen com es van trobar la caixa l’any 2011), una estratègia de desgast (les retallades del PP són el comodín de la llamada de l’esquerra) i l’ús de la tinta de calamar, el ventilador, per tapar polèmiques.

Aquesta setmana ha estat un festival d’aquest intercanvi de papers. Anunciar una auditoria de l’ús del Llatzeret des de 2015 és una hàbil tàctica del PP, però aquesta tinta de calamar cap al passat ni canvia res de la festeta privada a l’illot ni aportarà res de res a la gestió futura de l’espai. Només suposa més papers, més temps perdut. Al mateix ple del Consell, molts membres de l’actual equip de govern van respondre mocions i preguntes criticant la feina de l’anterior. L’oposició, per la seva banda, va demanar per la continuïtat de les seves accions, defensant-les molt sovint, quan algunes d’elles han tingut resultats pobres com la inspecció als lloguers turístics. A Palma, tota una presidenta del Govern va treure fotografies de Puigdemont i Josu Ternera com una manifestant exaltada. I el que hem vist al Congrés, amb l’aspirant sense aspiracions, ja no té nom.

Aquesta combinació capgirada de retrets i aplaudiments a fets ja passats és mecànica, rutinària, estèril, avorrida, pesada i desmoralitzadora, fil musical per al ciutadà. Evidencia mancances argumentals, falta d’iniciativa, poca creativitat i algun trauma postderrota pendent de sanar. Una cosa és posar les coses en context i una altra diferent fer del context la cosa. Per conduir bé un cotxe s’ha de mirar sovint els retrovisors. Però què passaria si un conduís mirant només els retrovisors de forma permanent? No ho provi.