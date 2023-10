Cada vegada que hi ha un incident mortal a algun local sol haver-hi algun incompliment de les normes. No sol fallar. Va passar el 2012 en la festa de Halloween del Madrid Arena, amb cinc morts, on es va incomplir l’aforament marcat a més d’altres mesures de seguretat. Sembla que també va passar fa uns mesos, a l’abril, quan també a Madrid, un restaurant es va calar foc i va provocar la mort de tres persones, per culpa d’una pizza flamejada i una decoració al sostre, que podria ser que no acabés de complir la normativa. I el cas més greu s’ha viscut aquest cap de setmana en l’incendi a dues discoteques de Múrcia, que ha acabat amb 13 morts.

Aquest darrer cas és especialment greu, perquè la discoteca on es va originar l’incendi tenia una ordre de cessament d’activitat del gener de l’any passat i fa un any es va ordenar executar aquest tancament. Però la discoteca va continuar oberta fins aquest diumenge. Es veu que no hi va haver inspeccions que verifiquessin si estava tancada. Sobre el perquè d’aquesta falta de control la resposta del regidor ha estat: «Ese es el tema». I té raó, aquest és el tema, però és ell i l’anterior regidor que haurien de saber per què continuava oberta. Noticias relacionadas Feijóo diu ara que si vol seria president Más noticias relacionadas Ningú sap si l’incendi hagués passat igual si la discoteca hagués tingut la llicència en regla i hagués complert les mesures de seguretat que van incloses en la concessió del permís. El que està clar és que si la discoteca hagués estat tancada, com s’havia ordenat, no haguessin mort aquestes 13 persones. Tot açò convida a una reflexió. La importància de les llicències i de complir les normes. A vegades es titlla tota aquesta normativa que comporta molts de cops una tramitació lenta de les llicències d’activitat d’excés de burocràcia i de traves administratives. Sí el que es tracta és de ser garantista i alhora preservar la seguretat per molt enrevessada que pugui ser tota aquesta paperassa s’ha d’entendre que té una finalitat, i que a vegades pot salvar vides. Encara que quan les coses es fan bé, i no hi ha morts gràcies a la administració que ha obligat a posar mesures de seguretat, és mal de veure.