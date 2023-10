Les immobiliàries de Menorca tenen en cartera una nova promoció de nom exòtic amb desenes de pisos i adossats a Fornells. Veient els preus que anuncien no són precisament de protecció oficial. El que no falta, però, a cadascun dels àtics que es projecten és una piscina privada, a més de la comunitària. Com als nous xalets que es construeixen a Son Parc o els 200 que es tramiten a la costa de Binissafúller i Cap d’en Font. Serà per aigua!

Tenir els pous sobreexplotats no ens impedeix ser líders nacionals en el rànquing de piscines per habitant. Fins l’any passat, a més, no hi havia cap normativa que les restringís. De moment, s’ha posat fre a la seva proliferació en sòl rústic —amb permís de les que es fan de forma il·legal—, però en sòl urbà i turístic segueix la barra lliure.

Presentam com exemple de sostenibilitat i donam premis de la Conselleria de Turisme a un hotel de Sant Tomàs que ha afegit piscines privades a les habitacions més cares com a signe de distinció. Ho va fer el mateix executiu progressista que va permetre que el 95 per cent de l’aigua depurada de Menorca es desaprofiti, o que les fuites a les xarxes municipals de subministrament segueixin per damunt del 25 per cent que fixa com a límit el Pla Hidròlogic a cinc dels vuit municipis de l’Illa. Tampoc va establir controls als pous que subministren a l’agricultura.

Un Govern, en canvi, que sí feia campanyes publicitàries per dir-nos als menorquins que vivim en pisos i no tenim jardí que mirem de rentar manco les tovalloles i escurçar les dutxes.

Ara que la Reserva de Biosfera està d’aniversari es posa l’accent en el problema de l’aigua. El president Vilafranca anuncia un pla d’infraestructures que recorda al pacte de l’aigua que ja va promoure la seva predecessora, Susana Mora, amb escassa resposta des de Palma. Les obres hidràuliques no solen donar vots, però són ara mateix una prioritat absoluta.