El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho».

Cervantes

S’han acabat les vacances estiuenques on el temps ens ha permès de llegir obres voluminoses, ara tornem a les tasques habituals on el temps queda més limitat i ens convé ressituar-nos, però sense perdre l’hàbit de la lectura que ens acompanya, culturitza, i si sabem encertar el llibre és un plaer.

I aquí anava. El plaer per la lectura ha de ser la base d’un bon lector, ara tocaria dir lector/lectora, però ja m’enteneu. Si un llibre us avorreix o us costa massa d’entrar-hi, crec que el millor és deixar-lo. Potser no definitivament, però sí momentàniament. Els llibres, com nosaltres, tenen el seu tempo i dependrà del moment els podem trobar magnífics o avorrits, però el mateix llibre, en una altra ocasió, pot tenir tota la força per ser llegit amb plaer.

Parlo, és clar, de narrativa, novel·la o d’altres, deixant de banda els valuosos llibres d’estudi o tècnica necessaris per a la nostra professió.

Cervantes recomanava llegir molt i viatjar molt. A la nostra època podríem dir que qui vulgui gaudir millor dels seus viatges que llegeixi sobre on va i també que s’emporti algun llibre com a company.

Tornem al moment de feina i/o estudis on el temps vola i escasseja.

Potser encara us falta acabar el llibre que vàreu començar a llegir i el teniu a mà, endavant!, però si us trobeu en aquell lapsus de temps entre lectures i us costa de prendre el nou llibre amic, teniu una col·lecció que us recomano, tant per si mateixa com una eina per no trencar el fil i animar-vos a gaudir del plaer de llegir, com per iniciar-vos en la bona lectura si sou lectors esporàdics, o dieu que us costa llegir.

Parlo de la col·lecció «Petits plaers» de Viena. Acabo de llegir en poques hores el darrer títol de la col·lecció: «La senyoreta Else» d’A. Schnitzer, però abans n’havia llegit un parell d’Stefan Zweig, o un de l’Aurora Bertrana, altre de Daphne de Maurier, i així un gran nombre d’autors reconeguts que van fent créixer aquesta col·lecció de llibres breus, ben traduïts i presentats en petits volums de còmoda lectura.

És d’agrair la selecció de títols i autors, i ho dic com a llibreter jubilat, perquè llibres així creen lectors i ajuden els que ja ho són a descobrir bons llibres.

Viatjar no està a l’abast de tothom, tant pel temps com per l’economia, llegir és molt més econòmic, fins i tot gratuït si aneu a les biblioteques públiques (a Menorca en tenim a cada població, o sigui 9 de públiques i 5 d’altres entitats), o barat si calculeu el preu del llibre amb les hores de plaer i encara més si compartiu els llibres amb altres lectors. Per tant, us voldria animar a no deixar la lectura de plaer, sempre podeu trobar un bon llibre que us acompanyi a passar una bona estona.