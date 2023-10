Encara no se sap si el bus serà gratuït a partir de gener. No se sap per què, d’una banda, continuem amb un Govern d’Espanya en funcions, que no pot garantir que els pressuposts de 2024 hi hagi doblers pel transport públic gratuït. I per l’altra, perquè el Consell no té molt clar si vol continuar amb aquesta mesura. Un dia, el conseller diu que serà de pagament, i dies després el president demana al Govern mantenir la gratuïtat. El PP argumenta que l’Estat només ha pagat 370.000 euros dels prop de tres milions que acabarà devent a final d’any. I que el Consell no pot continuar pagant les promeses de Sánchez. Partint de la idea que tot el que es promet s’ha de pagar, també és ver que el Consell sap que l’Estat ho acabarà pagant més prest que tard. A més, no són tants de milions com per suposar un problema de tresoreria. El juliol passat, el Consell va aprovar incorporar als pressupostos 22 milions del romanent de 2022, elevant el total romanent acumulat fins als 45,9 milions, dels quals van assegurar que per aquest exercici podrien comptar amb 32,4 milions. Per tant, avançar 2,7 milions d’euros, que saps que acabaràs cobrant, no crec que suposi un mal de cap per la Intervenció del Consell.

Entre «el 2024 el bus serà de pagament» i «demanem a Sánchez que mantingui la gratuïtat» què ha passat? El més important, una investidura fallida. Un pot pensar que el Consell estava convençut que amb en Feijóo de president no es continuaria pagant la gratuïtat del transport. I que ara que toca el torn a Sánchez es fa la reclamació, que no s'hagués atrevit a fer amb un president popular. Però tothom sabia, i el PP el primer, que en Feijóo no sortiria, per tant, aquesta especulació no té sentit. Té més sentit, que quan el Consell va decidir no posposar la mesura pensés que els fons no estaven assegurats per 2024 ja fos perquè anàvem cap a noves eleccions o perquè el nou Govern no apostaria per aquesta mesura. I ara que ja intueix que es pot reeditar la coalició i es pot mantenir la gratuïtat del bus, es fa la reclamació. I si es posposa la mesura, que crec que és molt necessària, tots es podran penjar la medalla.