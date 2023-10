El Camí de Cavalls en el pas del barranc de Son Boter cada vegada està més inundat. Aquesta foto correspon al mes de juliol. Es poden veure com els cantons afegits al nivell del camí per salvar l’aigua estan anegats, i era després d’una temporada llarga de calor i de poques precipitacions. No és d’ara, la cosa porta així prou temporades.

És una zona de molts usuaris, perquè és una via agradable entre la mar, el prat i les tanques, amb vistes i paisatges que valen la pena. Als turistes de Torre-solí i Sant Tomàs i a la resta de caminats els suposa un pas obligat. Idò bé, la veritat és que és difícil evitar de patinar amb els cantons xops i plens de fang o haver de baixar i caminar dins el l’aigua i el fang. Qualcú ha improvisat més altura amb altres tipus de pedres i travessers de llenya. Les temporades de ploure, creuar deu ser quasi impossible. Supòs que qui hi va posar els cantons els devia triar amb l’altura suficient per assegurar la utilitat de la feina, per a estiu i hivern. Poc temps després, aquests més de 25 cm ja són sobrepassats per l’efluent estiuenc. Per què aquest desbordament del nivell?

Comprovat l’evolució d’aquest punt per mitjà de la successió de fotos àrees de l’IDE Menorca, des de 1956, el pas estava lliure d’aigua sempre fins fa pocs anys. I no és que precisament els darrers anys hagin estat més generosos amb precipitacions. Per tant, l’augment del nivell del prat a l’estiu és una evidència i quantiós. O hi ha més aportacions d’efluents o hi ha menys desguàs al mar. O les dues coses alhora.

L’aportació anòmala de l’aigua a la conca que alimenta el prat ha augmentat en arribar-hi efluents artificials, com són els de les depuradores des Migjorn Gran, Torre-solí i Sant Jaume. Per un altre costat la mina tradicional que desguassava a Talis està cegada des de fa anys i el canal entre la bassa de Son Bou la platja i la mar també està omplert d’arena.

Els senyals són clars que alguna cosa no s’està fent gaire bé. Seria hora que un paratge de l’Illa bell i generador de riquesa meresqui l’atenció deguda d’autoritats i tècnics de l’administració. Segurament les bones solucions requeriran temps i seny.

Fa uns anys que el tema espera.