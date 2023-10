Sempre ens diu que un dels principals problemes de la societat vindrà per la insostenibilitat del sistema de pensions. Que si la cosa continua així, en uns anys no es podran pagar les jubilacions, a causa de l’envelliment de la població que fa que el nombre de treballadors en actiu no pugui assumir. És un tema important, segur, encara que deixeu que sigui escèptic (o optimista). No crec que hi hagi un risc real. Ja fa anys, inclús dècades, que es diu que el sistema col·lapsarà i aguanta. I estic segur que aguantarà.

Amb més preocupació veig una altra qüestió relacionada amb l'envelliment de la població i les creixents necessitats per garantir el benestar a les persones majors. La creixent llista d'espera tant als geriàtrics com als centres de dia. A Menorca són ja prop de 700 persones les que esperen per obtenir plaça. Es fan nous centres i s'amplien els existents, però la gran demanda, fruit de la necessitat, fa que siguin insuficients. S'estan construint unes 300 places, és a dir la meitat de les que es necessiten. Un problema que anirà a més, ja que de cada cop la població viu més anys i les circumstàncies econòmiques i laborals dels familiars dels majors fan que sigui difícil poder-los cuidar a ca seva. S'han de trobar solucions per pal·liar aquestes mancances. L'atenció domiciliària, un servei que ara sembla que es vol potenciar, és una bona mesura. Una altra sense dubte és crear més places de centre de dia, que són menys costoses que les geriàtriques. I mentrestant s'han de continuar creant nous geriàtrics i ampliar els que tenim. Aquests dies a Ciutadella s'està debatent què s'ha de fer. Reformar el geriàtric actual i ampliar en 26 places per 8 milions o fer-ne un de nou, a l'estil de Maó, que en costarà 10 i tindrà 120 places. Les dues idees són bones, i no contraposades, i el que seria ideal és que es fessin les dues coses, però els doblers (i més quan venen de fora) són limitats. Es triï el que es triï, l'únic que desig és que al final, per renunciar a una cosa per fer-ne l'altra, no ens quedem amb cap de les dues. No seria la primera vegada que ens passa açò a Ciutadella. Ni segurament la darrera.