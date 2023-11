Duc setmanes llegint a «Preferente», «Última Hora», «Diario de Mallorca», etc. que la programació de vols internacionals per aquest hivern amb Balears serà rècord, però per més que ho intenti, com a menorquí, no hem sent identificat… evidentment, aquests increments es refereixen principalment a Mallorca i en segona instància, a Eivissa, ja que a Menorca ens encaminam a un dels pitjors hiverns dels darrers anys en matèria de connectivitat, i sense vols internacionals. L’evolució dels darrers vint-i-cinc anys pel que fa a les connexions hivernals amb aeroports europeus ha minvat de manera preocupant, i ha succeït ben al contrari amb la resta d’illes, de fet Eivissa sempre havia estat molt més estacional que Menorca, sense cap vol internacional durant l’hivern, però l’esforç de les administracions, la capacitat negociadora dels hotelers locals i el bon màrqueting han fet aflorar temporades més llargues, aconseguint que hotels de qualitat (de quatre i cinc estrelles) obrin els 365 dies de l’any, arribant enguany a les sis connexions internacionals, el que ha propiciat un major dinamisme de l’economia (i menys atur) durant els mesos més fluixos de l’any.

A Menorca en canvi, crec que els esforços i el compromís han sigut clarament insuficients més enllà de les proclames, i la situació actual és greu, de fet fa poc vaig llegir unes dades del portal Hosteltur on es preveien un 60% menys de reserves durant el primer trimestre de 2024 en comparació a aquest any, fent la mateixa comparativa, a Mallorca preveien un 119% més. Aquests dies, que he viatjat bastant a Barcelona, m’ha sorprès observar com Vueling està operant amb avions Airbus 321 (de més capacitat que els tradicionals Airbus 320) i la gran quantitat d’estrangers que han fet escala a Barcelona per venir a Menorca, el dimarts 1 de novembre quan tornava, aproximadament la meitat del passatgers eren estrangers, amb l’avió fins la bandera, i penso, no seria interessant pactar millor amb les aèries els horaris i, sobretot, avions adaptats a la demanda que puguin ser més rentables? Si Vueling només disposa d’avions de més de 160 places, no seria més adient negociar amb companyies que disposin d’avions de menor capacitat que puguin rendibilitzar rutes com la de Londres, i poder així optar a connexions directes? I es que el fet de tenir o no vols internacionals durant tot l’any marca la diferencia, implicant a hotelers, agroturismes, restauradors, botiguers, productors de km0, museus, empresaris de turisme actiu, guies, etc., pobles emblemàtics com Fornells que durant l’hivern estan deprimits, hi guanyarien, també algunes urbanitzacions icòniques com Cala Galdana, Arenal, Son Bou, Cala’n Porter... a qui no li agrada fer un cafenet amb vistes a la mar, tocat pel sol d’hivern?

Perquè si, a l’hivern també pot fer molt bon temps, i si no, hi ha l’espectacularitat de l’onatge rompent amb la costa nord durant les tramuntanades, i es que crec que son tants els atractius de Menorca i els beneficis de rebre turistes a l’hivern, i és tal l’exageració comparativa de Menorca amb Mallorca o Eivissa, que no puc entendre el que estem fent… podem ser l’illa més polida de Balears com diuen alguns, però també som la que més hiberna i és injust, rebre turisme a l’hivern no és sinònim de massificació com molts anti-turistes volen fer creure, confonent a una població cada vegada més orfe de criteri propi, ignorant que el turisme estimula l’economia circular tocant de manera indirecta molts altres sectors. Menorca té un ampli marge de millora la major part de l’any, i molt especialment l’hivern, es tracta de que existeixi voluntat al respecte, no és factible que l’economia de Menorca estigui subjecte a dos mesos a l’any.