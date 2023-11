Les aigües baixen molt mogudes a Vox. Quan va esclatar la crisi del Govern balear, que acabà amb la sortida del que era el coordinador del partit a Menorca, Xisco Cardona, es veia venir que era qüestió de dies que caigués l’altra branca, la del Consell de Menorca. Se sabia que la conselleria d’Habitatge i Agenda Urbana de na Maite de Medrano era un desgavell i la gestió brillava per la seva absència. L’única consellera de Vox no es xerrava amb l’únic director insular de Vox des de feia mesos en un govern de coalició que només té quatre mesos de vida.

Poc més de cent dies després de començar a tocar poder a Menorca, Vox ha perdut la meitat dels seus quatre representants menorquins aconseguits en les eleccions de maig. Amb la sortida de Cardona, Vox ja no té cap diputat menorquí al Parlament ni cap regidor a Maó. Continua amb una regidora a Ciutadella (la mateixa Medrano), encara que se la veu molt poc, per no dir gens. I el perill ara és què passarà en el Consell, on Vox no només té una conselleria al govern, sinó que és clau per mantenir la governabilitat.

Fa mesos que a Vox estan preocupats amb l’actitud de na Maite de Medrano. Li han volgut fer el llit més d’una vegada. Però ella no només resisteix, sinó que quan ha vist el partit ferit ha aprofitat per donar una batalla, de la que té totes les de perdre enfront de la direcció regional i nacional del partit.

Ara bé, na Medrano té a favor seu que l’acta de consellera insular és seva i no del partit, i per tant encara que açò acabi com el rosari de l’aurora (com ha passat amb en Xisco Cardona), na Medrano si vol continuarà com a consellera. Açò sí, serà el president Vilafranca qui decideixi si la manté al govern o l’envia a l’oposició. I és que el problema ara ja no és només de Vox, sinó que afecta de ple al Consell i al Partit Popular, que està fermat d’una consellera que sembla que ni el seu partit vol.