El artículo 4 del Estatut d’Autonomia de les Illes Balears dice que la lengua catalana, propia de las Illes Balears, tendrá, junto con la castellana, el carácter de idioma oficial. También menciona que todos tienen el derecho (no la obligación) de conocerla y usarla, y que nadie podrá ser discriminado por causa del idioma. Asimismo, indica que las instituciones de las Illes Balears garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas, tomarán las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y crearán las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena de las dos lenguas en cuanto a los derechos ciudadanos de las Illes Balears.

Un 96,5 % de la población de Balears entiende bien el castellano, pero solo un 74,5 % entiende el catalán. Un 94,1 % hablan bien el castellano, mientras que el catalán solo el 59,5 %. Un 91,6 % lee bien el castellano, mientras que solo el 64,5 % lee bien el catalán. Y un 88,4 % de la población escribe bien el castellano, frente a un 49,7 % el catalán, de acuerdo con la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas del INE.

Está claro que las dos lenguas no se conocen por igual, pero es que su uso es todavía más dispar. El estudio ‘Actituds i usos lingüístics dels joves de les Illes Balears’ recientemente presentado señalaba que en las Islas existen tres grupos lingüísticos mayoritarios: catalanohablantes híbridos (cambian de lengua según la situación), castellanohablantes híbridos (pueden utilizar el castellano como lengua inicial, pero también utilizan el catalán) y castellanohablantes agudos (siempre utilizan el castellano y buscan estrategias para que el interlocutor también lo utilice).

La globalización, la movilidad y el turismo han cambiado profundamente la sociedad balear en las últimas décadas. Solo la mitad de la población balear ha nacido en las Islas. El resto proviene de otras zonas de España o del extranjero. Y ni a los turistas ni a los trabajadores del turismo se les ha dado a conocer que en Mallorca existe una lengua propia que deberían conocer, estudiar, apreciar y utilizar. De hecho, se ha llegado al punto, como escribía la periodista Nekane Domblás, de que más de 50.000 personas viven en Balears sin utilizar nunca ninguna de las dos lenguas oficiales para relacionarse, aunque la mayor parte de personas que no tienen ni el catalán ni el castellano como lengua materna utilizan el castellano.

¿Dónde me atienden si hablo castellano? ¿En qué restaurantes y comercios me atienden si hablo inglés o alemán? ¿En cuántos me atienden si hablo catalán? ¿A quién se obliga, sobre todo en el centro de Palma y en las zonas turísticas, a cambiar de lengua? Y todavía hay personas que pretenden hacernos creer que el castellano está en peligro.