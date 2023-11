Ahir apareixia la notícia que el president del Consell insular de Menorca havia destituït de les seves delegacions de govern a la consellera de Vox a la institució insular.

D’entrada, he de dir que el fet que des de Mallorca forcessin l’entrada al govern insular menorquí d’un membre del partit d’extrema dreta em va semblar una imposició, si més no, poc elegant (ens els traiem de sobre al Govern i els l’endossem a Menorca). Que, a més a més, la consellera en qüestió elegís directors generals per al seu departament que provenien de fora de Menorca (Catalunya i Mallorca, concretament) per gestionar a ca nostra ho considero una falta de confiança en la competència local i amb el criteri de proximitat, tan necessari en un territori peculiar com el nostre.

Per tant, el fet que la presidència del Consell hagi cessat la consellera de Vox després de diversos episodis de desencontre ho trobo una bona notícia i un gest valent (conscient que queda un govern en minoria) que diu molt de qui l’emprèn.

Comença, així, una nova etapa on la democràcia hi ha de sortir guanyant i la gestió del que afecta tota la ciutadania de Menorca també. L’exercici de la democràcia es mesura sobretot en la capacitat d’arribar a acords que beneficiïn l’interès general i haver de cercar aquests acords pot redundar en una major pluralitat en la gestió. Espero i desitjo que l’alçada de mires guiï l’acció política i, des d’aquestes línies, voldria aplaudir la decisió presa. Restarem ben atents.