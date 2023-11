Poques ciutats queden on la principal plaça del centre històric sigui un niu de cotxes aparcats i un lloc intransitable pels vianants. A Menorca tenim l’excepció, la plaça des Born de Ciutadella, on cada estiu es converteix en una ratera de vehicles que s’entremesclen amb els turistes que intenten fer una fotografia a la façana de l’Ajuntament.

Fa anys que a Ciutadella es xerra de peatonalitzar Es Born. El passat mandat es va avançar més que en les dues dècades anteriors, però per aquelles coses de deixar-ho tot per darrera hora, al final va quedar en res. I així estem ara, de nou, donant voltes al mateix, com aquells turistes que volten Es Born cercant un aparcament impossible a mitjan agost.

A Ciutadella ara se cerquen pàrquings a la desesperada. L’argument és que si s’han de llevar un centenar de places des Born, abans s’han de fer unes altres cent. Lògic, no fos perquè aquest centenar ja s’han creat, damunt les antigues pistes de l’OAR. Es veu que aquestes eren insuficients per PP i PSOE, que van tombar l’inici de la peatonalització a finals del passat mandat. Deixant el passat de banda, mirem el futur. El que està clar és que mai es podran crear prou aparcaments per cobrir l’augment, any rere any, del parc motor. Tots els partits aposten per impulsar ara aparcaments públics soterrats, xerren de sis (ara mateix no hi ha ni un), i l’equip de govern del PP obre la possibilitat de crear dos pàrquings en altura. Són bones iniciatives, sens dubte, ja que tota ciutat té aparcaments públics (de pagament) a l’abast dels visitants, excepte Ciutadella. En total es crearien centenars de places, que segurament alleugerarien les actuals mancances. Ara bé, dos problemes. El primer, que evidentment haurien de ser pàrquings de pagament i, per tant, poc utilitzats pels residents. I el segon, que la majoria d’aquests aparcaments no es podran crear fins que s’aprovi el nou Pla General. Entre que aquest s’aprova i s’executen les noves infraestructures poden passar anys i panys. Si s’ha d’esperar que aquests pàrquings entrin en funcionament per iniciar la peatonalització des Born, el mandat s’acabarà i encara veurem els cotxes que donen voltes as Born.