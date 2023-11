La constitució del nou govern de l’Estat ha provocat que una part de la societat, no majoritària però sí molt sorollosa, estigui fent sentir la seva opinió amb formes violentes que posen en perill la convivència ciutadana esperable en un estat democràtic. L’atmosfera d’enfrontament, atiada pel partit d’extrema dreta, Vox, però també pel principal partit a l’oposició, el PP, no millora en absolut el clima ni el to que està assolint el debat polític a tots els nivells, al carrer i al parlament.

Noticias relacionadas Una decisió encertada Más noticias relacionadas Diumenge passat, en Josep Maria Quintana recollia al seu article setmanal unes paraules de Laura del Río, regidora del PP, on desitjava que algú li pegui «un tiro en la nuca» al President del Govern. M’esfereeix que una persona amb un càrrec públic i pertanyent a un partit que es diu «constitucionalista» no tengui clares les fronteres que separen una opinió d’una declaració delictiva. Per mor de les lletres de les seves cançons (que no defens en absolut), Valtonyc va ser condemnat a 3 anys i 6 mesos de presó... Tenim doble vara de mesurar a la justícia d’aquest país o què passa? Resulta inadmissible que aquells que han de posar seny i preservar un clima polític dins els límits de la correcció i el respecte es desfermin amb soflames que conviden a la violència. No és el que s’espera d’un partit a qui se li suposa el sentit institucional.

La política té i ha de tenir una altra funció molt allunyada de la que veiem darrerament.