Una de las sorpresas en las últimas semanas ha sido la elección del ultraderechista Javier Milei como presidente de Argentina. Oírlo hablar te da la impresión de que está loco, no solo por el contenido de lo que dice sino también por la forma. Algunos comentaristas lo ha calificado como peor que Trump, y eso que Trump es muy difícil de superar en nivel de locura. Los planes de Milei son la privatización de casi todo lo que tiene el gobierno de Argentina. Para empezar ha dicho que venderá la petrolera YPF, la empresa de energía Enarsa y los medios de prensa públicos.

Uno se pregunta quien puede votar a un tipo como Milei. Parece que en el caso de Argentina existe un cansancio muy grande con los políticos. El país ha sufrido una inflación continua desde hace muchos años y la gente no puede más. Esta suele ser una razón muy común en muchos países, cansancio de políticos inútiles lleva a los ciudadanos a votar a cualquiera que ofrezca una alternativa por loca que sea. La cuestión es que de momento no le ha ido mal a Milei en la bolsa Americana.

Otra sorpresa fue el que ganara el Partido de la Libertad, partido ultraconservador de Geert Wilders, las elecciones en los Países Bajos. No está claro aun si podrá formar gobierno pero viene con un programa también preocupante que incluye cuestiones como un referéndum para salir de la Unión Europea, así como la prohibición del Corán y las mezquitas en Países Bajos. Tiene cierto parecido a lo que propuso Boris Johnson en el Reino Unido, que no ha sido muy exitoso por cierto.

Geert Wilders tiene muchas cosas en común con Trump, pero no su nivel de estupidez. La posición es estar contra los emigrantes y así lo define claramente el logo de Geert Wilders, «Holanda para los holandeses». Ellos atribuyen los males del país a quienes vienen de fuera. Por desgracia eso es algo que se vende bien. La falta de trabajo en el país se atribuye a quienes vienen de fuera que ocupan puestos de trabajo. Lo que no se dan cuenta es que estos son en su mayoría puestos de trabajo mal pagados que los ciudadanos del país realmente no quieren.

Por cierto que la situación de Trump ya no causa sorpresa. Cada vez avanza mas en las encuestas para las elecciones del año que viene. No ha estado presente en ninguno de los debates de los otros candidatos Republicanos, pero no importa, él sigue siendo el candidato preferido. Ademas está superando a Biden en las encuestas. La posición de Biden se ha debilitado mucho en los últimos meses y se le ve como demasiado viejo para ser presidente. Claro que Trump solo tiene cuatro años menos que Biden y la edad no se le ve como un problema.

El éxito de Trump sigue a pesar de los numerosos juicios pendientes y que se van a ir desarrollando durante el año electoral. A pesar de que el juez en el presente juicio le ha dado orden de no hablar mal de jueces, fiscales y miembros del jurado, el sigue insultando a todos y nada le pasa. Solo le refuerza la posición que ha tomado de ser víctima de una persecución.

Eso son solo tres ejemplos de ultraderechistas que están triunfando en sus países y que ponen en peligro sus democracias. Por desgracia existen aun bastantes mas casos, pero por suerte no es el caso de España en donde tenemos desde hace unos días un gobierno progresista con ministros que parecen ser bastante competentes. Esperemos que dure.

El representante de la ultra derecha española, Santiago Abascal, a diferencia de los tres que he mencionado antes tiene el aspecto de persona seria y cabal cuando está callado. No tiene el pelo suelto y el aspecto de loco que tienen los tres mencionados. A lo mejor será por eso que no tiene tanto éxito, tendrá que cambiar de peluquero. Claro que siempre las cosas pueden cambiar y Ayuso pasar a ser la dirigente. Ella cumple las condiciones tanto por su aspecto físico y como por los disparates que dice.

Pero de momento y por suerte se cumple lo de que España es diferente. Que así siga.