Va ser el PP, quan estava a l’oposició, qui va batiar l’afició del Consell de Menorca per repartir subvencions com la «política del millonet». Qui tenia la sort de caure en gràcia al conseller de torn sortia de la plaça Biosfera amb un millonet (de pessetes) davall el braç. Una forma de tenir contents els presidents d’entitats culturals, clubs esportius, federacions… i també els organitzadors de grans esdeveniments, que al final s’enduen la part grossa del pastís.

Ara és al PP a qui li toca governar, però la repartidora segueix en plena forma. L’any qui ve està previst distribuir 12,8 milions d’euros en subvencions, una tercera part de les quals es donen a dit. És cert que s’han eliminat aquelles ajudes que, a l’ombra de la pandèmia, van sorgir per incentivar el consum de les famílies i maquillar els efectes de la inflació —com els famosos vals de compra o l’ajuda per comprar ordinadors o bicis elèctriques— però el que va a parar a empreses i entitats arriba al seu nivell més alt.

Els organitzadors del World Padel Tour no han hagut d’esperar a la Grossa de Nadal, ja saben que el 2024 tornaran a tenir 423.500 euros del Consell per organitzar el seu torneig. També són desenes de milers d’euros els que es dediquen a subvencionar la celebració de regates i l’esport d’elit. Passa el mateix amb la participació de les empreses a fires, des de les agràries fins a les industrials. Finalment, i encara que no surti als pressupostos de la institució, també funciona a cop de subvenció l’operativitat de les companyies aèries durant l’hivern.

El document dedica prop de 50 pàgines a explicar com es repartiran les ajudes i, en essència, es manté l’engranatge que els darrers vuit anys ha lubricat el tripartit. L’empremta del PP es limita a alguns pessics de monja, com la retirada de 10.000 euros al GOB o la dels 3.000 euros a la Universitat Catalana d’Estiu. Desapareixen línies de l’Agenda Urbana —estaran contents a Vox— i es creen ajudes a propietaris de finques per on passa el Camí de Cavalls. Encara que aquests sí que solen arribar a final de mes.