No exactamente, faltan unos días pero ya se respira a fondo el clima navideño. Las medidas del Ayuntamiento para reducir la iluminación a partir de las 22 horas me parece acertado, pero que se aseguren la puntualidad. Al fin y al cabo todo ese montaje está pensado más para los peques que para los adultos y ya lo reza el dicho, «a las diez en la cama estés».

Hoy voy a dedicar mi artículo a esos flecos o broches de oro que creo no deben faltar para estas fiestas, me refiero al nacimiento, al tradicional belén que a mi modo de ver, es pieza fundamental que no debería faltar en ningún hogar y no solo en los de espíritu religioso, también en quienes no piensan igual. El nacimiento casa perfectamente con el árbol navideño, son dos piezas que desde una visión diferente anuncian lo mismo.

Hoy me he pasado por Papelería Tramontana, en el Camí des Castell regentada por mi amigo Cristóbal quien, cada año y desde hace muchos, con colaboración de su madre e hijas, ofrece un escaparate y un espacio interior repleto de figuras propias de un belén. Pastores combinándose con ocas, casas, puentes, riachuelos, la cueva con el nacimiento y cómo no, los tres Reyes Magos llegando.

Si usted amigo lector todavía no ha montado su belén, recuerde que muchos políticos ya hace tiempo que lo están montando. Corra, vaya a por el suyo no sea que se le vaya a hacer tarde.