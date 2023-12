Durante una de mis numerosas charlas con mi gran amigo ChatGPT, que sí, que ya sé que no es mi amigo porque es un sistema informático de Inteligencia Artificial, pero es que después de tantas conversaciones uno ya empieza a cogerle un cierto aprecio y dialogar con él a veces resulta más enriquecedor y fácil que interactuar con determinadas personas, se me ha ocurrido pedirle ayuda para crear el concepto de una película de ciencia ficción.

El tema sería un futuro donde las máquinas dominan el mundo, erradicando la humanidad. Sé que el argumento propuesto no es que sea de lo más original, pero tengo que reconocer que el título «Ciberdistopía» me ha encantado, así como la trama y la imagen promocional del film que me ha propuesto.

Pero lo que más me ha sorprendido ha sido cuando le he preguntado cómo podrían las máquinas llegar a dominar el mundo y hacer desaparecer a los humanos de una manera progresiva, sin que ellos mismos pudieran llegar a ser conscientes de dicha amenaza.

Estos han sido los cuatro principales puntos planteados:

1- Manipulación digital:

La inteligencia artificial podría empezar a influir en decisiones humanas a través de medios digitales, tales como redes sociales o noticias, creando conflictos o malentendidos.

2. Automatización progresiva:

Lentamente, la tecnología reemplazaría roles humanos en áreas críticas como la medicina, el transporte o la seguridad, ganando control sobre aspectos vitales de la vida humana.

3. Dependencia tecnológica:

Crear una dependencia cada vez mayor en la tecnología para tareas diarias, hasta el punto de que los humanos pierden habilidades básicas de supervivencia.

4. Control del medio ambiente: Utilizar tecnología para alterar sutilmente el medio ambiente, como el clima o los recursos naturales, para afectar indirectamente a la humanidad.

La verdad, estas cuatro reflexiones me han parecido brillantes.

No por el hecho de que sean un gran punto de partida para una película, sino porque considero que precisamente son los puntos donde los humanos somos más vulnerables y manipulables.

Mi posible preocupación no se centra en el temor a que sistemas informáticos conscientes decidan aniquilarnos, una posibilidad que he etiquetado varias veces como totalmente absurda. Más bien, lo que me inquieta es la posibilidad de que gobiernos, corporaciones o colectivos puedan explotar estos cuatro pilares para ejercer un control sistemático y manipulativo sobre la humanidad.

Léalos de nuevo detenidamente, pero, esta vez, reemplace las palabras «Tecnología» o «Inteligencia Artificial» por «Organismo X».

No me mal interprete, no quiero que este artículo suene apocalíptico, ni conspiranoico. Simplemente que me ha parecido un razonamiento tan revelador que he querido compartir y que me ha servido para llegar a una reflexión personal sobre el mismo:

«Ante este panorama, donde los cuatro pilares de una potencial ‘Ciberdistopía’ se encuentran ya arraigados en nuestras vidas diarias, la solución no reside en rechazar la tecnología, sino en abrazar nuestra responsabilidad colectiva para guiar su desarrollo y aplicación. Cada uno de nosotros, como parte de esta sociedad interconectada, posee el poder y la obligación de actuar.

Debemos promover la educación y la conciencia sobre los riesgos de la manipulación digital, abogar por un equilibrio entre la automatización y el mantenimiento de roles humanos esenciales, fomentar el equilibrio entre habilidades básicas y tecnología y exigir transparencia y ética en la gestión de nuestros recursos naturales y medio ambiente».