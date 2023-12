Un contundent, i una mica conservador, informe de la RAE destaca, entre altres coses preocupants, que als joves els falla la comprensió lectora. He de dir que servidor de vostè, enfora ja de ser jove, també té dificultats per entendre textos recents d’algunes administracions i partit polítics.

Per exemple, després d’haver-nos acostumat, una mica, a resiliències, implementacions, sinergies i una embafada d’anglicismes innecessaris, ara les inversions en infraestructures hídriques es fan en el «cicle de l’aigua», gestionam una «agenda urbana» que no hem de canviar dia 1 de gener, inauguram «pisos dotacionals» sense saber què doten i el Consell treballa en un «centre de baixa exigència», que exigeix buscar a Google què és, per afrontar «l’emergència habitacional». Hala. I molts més.

El meu darrer problema de comprensió lectora es va produir en llegir l’acord de pressupostos d’Ara Maó i PSOE, on s’esmenta la creació d’un «refugi climàtic» a Sínia Costabella. Tranquils. No és un búnquer antiaeri amb aire condicionat. Només és un parc, una zona verda clàssica, amb arbres, fonts, ombra i bancs per seure. Però clar, dir parc queda simple. La cosa s’ha de vestir, dotar d’una càrrega ideològica pròpia, d’un plus de compromís contra el canvi climàtic. Vox mai no ho diria així, per exemple.

La necessitat d’expressar-se amb precisió legal o científica justifica que jutges i metges redactin sentències i diagnòstics que costa entendre. Ara bé, la tendència recent d’adornar coses simples amb noms i expressions recaragolades només serveix per, a més d’identificar esnobs pretensiosos, confondre i incrementar la distància entre administrador i administrat. Ens acabaran explicant que entre PP i Vox a Balears hi ha una «interrupció temporal de la convivència» i no un divorci, com amb la infanta? Xerrin clar, per favor, i ho entendrem tots tot millor. Joves i majors. No es tracta de baixar el nivell. Al refugi climàtic la gent, al final, li dirà parc. Ni zona verda s’empra al carrer. Ni a la RAE.