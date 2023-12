Una triste noticia para la izquierda ha sido la separación de Unidas Podemos de Sumar. La semana pasada los cinco miembros del Congreso de Unidas Podemos se salieron del grupo de Sumar y se pasaron al grupo mixto. Eso dejaba claro que la cooperación entre ambos grupos de izquierda se había roto y que habíamos perdido de nuevo la unidad de la izquierda. No fue una sorpresa, ya se veía venir por las declaraciones de varios miembros de UP, en particular de Pablo Iglesias.

Yolanda Díaz hizo un gran trabajo al crear la plataforma Sumar y unificar a unos 15 grupos de izquierda y así evitando la pérdida de efectividad del voto de izquierdas en las elecciones. Pero los de Podemos entraron reluctantes en la coalición. Pablo Iglesias ya demostró desde el principio su intolerancia hacia otros líderes potenciales dentro de su partido y fue eliminando a todos los que fueron del grupo directivo y fundadores de Podemos. Pero lo que ya mostró su incapacidad para liderar fue cuando suprimió a Iñigo Errejón del segundo puesto del partido y puso a su mujer, Irene Montero, en este puesto. La creación de Sumar En el año 2016 en las elecciones a la comunidad de Madrid en las que se presentaba Iglesias después de dejar la vicepresidencia del Gobierno, su estrategia fue atacar a los de Mas Madrid en vez de atacar a Ayuso. De nuevo mostró su falta de capacidad de liderazgo. Siempre atacaba a los grupos de izquierda para impedir que le hicieran sombra. Ese fue su constante error cuando estuvo directamente en política. Al retirarse de la primera línea puso en manos de su mujer y de Ione Belarra la dirección del partido. Personas a las que podía controlar desde fuera. Noticias relacionadas España es diferente Más noticias relacionadas Antes de las elecciones de este año, Yolanda Díaz entonces ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, pasó a ser la líder mejor valorada en las encuestas, entonces Iglesias empezó a criticarla. Aunque ella había heredado la vicepresidencia de Iglesias, a él no le gustó su éxito y empezó sus ataques verbales. Al formarse el nuevo gobierno, Podemos exigió mantener a Irene Montero como ministra de Igualdad. Imagino que tanto Sánchez como Díaz eso no les gustaba. Montero a pesar de su buena voluntad con la ley del «solo sí es sí» cometió un error en redacción del que se aprovecharon multitud de maltratadores. Todos cometemos errores, eso es normal, pero hay que saber reconocerlo y tomar responsabilidad por ellos. Eso tanto Montero como la dirección de Podemos nunca lo hicieron, siempre culparon a los jueces del problema. Luego, al formarse el nuevo gobierno, pusieron el mantener a Montero en el ministerio de Igualdad como línea roja y la dirección de Podemos no quiso ceder. Esa actitud de la dirección de Podemos hizo que algunos de sus miembros fueran dejando el partido, pero la fuga ha aumentando después de la decisión de Podemos salirse del grupo de Sumar en el Congreso. Por ejemplo, en Madrid, tres miembros importantes de Podemos han dejado el partido por la ruptura con Sumar, entre ellos Jesús Santos, el coordinador autonómico y Roberto Sotomayor, el que fue candidato a la alcaldía de Madrid. Roberto Sotomayor en su carta anunciando su salida del partido ha dejado bien claro su desacuerdo con la forma de proceder de los dirigentes del partido, en cuanto se tomó la decisión de salir de Sumar sin consultas ni discusiones internas. Además afirma que está en desacuerdo con esa ruptura y que lo que desea es un Frente Amplio con la doble militancia con Sumar. Creo que ese es el deseo de muchos militantes y la razón por las salidas del partido La trayectoria de Pablo Iglesias ha tenido cierto parecido a la de Albert Rivera. Ambos mostraron gran capacidad en la creación y crecimiento de un nuevo partido, pero al llegar arriba no fueron capaces de mantener su liderazgo y fueron hundiendo a sus propios partidos. Veremos cómo evoluciona Podemos en los próximos meses, pero sus perspectivas no son buenas.