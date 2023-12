S’atraca el fi d’any. Són dies de retrobaments amb les persones estimades i vells coneguts. Tot són besades i abraçades. Són els dies per a fer nous propòsits, el que els anglesos diuen: New year’s resolutions, una espècie d’acte de revisió del que hem fet durant l’any i que d’entrada voldríem canviar i millorar. En aquestes dates tenim l’impuls d’iniciar actituds i comportaments nous, moltes vegades es tracta de no repetir fets que no ens han deixat gaire satisfets o, fins i tot, actituds de les quals ens em penedim profundament.

Els humans som una espècie profundament gregària, ens agrada tenir relacions amb els nostres semblants, viure en societat, però els membres de la nostra espècie som diversos, uns som més lletjos que uns altres, uns son hàbils en unes determinades activitats i altres uns patates. Tenim diverses característiques que, juntament amb la salut o malaltia, venen determinades per la nostra genètica i no hi podem fer gaire cosa per a canviar-les. També ens diferenciem per la sort que hem tingut a la vida des del moment del naixement i per l’esforç personal que hem fet per a poder tenir una vida digna, per guanyar suficients diners per a no viure a la misèria, per tenir una casa i, sense estridències, poder arribar a la fi de més i poder pagar algun imprevist que sempre surt.

Als llocs petits, com Menorca, és poc habitual trobar persones vivint al carrer o demanant almoines com passa a les grans ciutats però no ens enganem, a Menorca també tenim conciutadans que ho passen molt malament a pesar de l’atenció que reben de l’administració i institucions. Crec que tenim una estructura social més sòlida i solidària que a altres indrets de l’estat i, encara que segur que té mancances, això és molt important. Així i tot, potser ara és moment d’analitzar el que hem fet com a societat aquest any i millorar, enfortir, la nostra estructura social.

Malgrat quan passegem pels carrers dels nostres pobles poden pensar que tot està bé i controlat, la veritat és que som una de les regions on tenim els sous i les jubilacions per davall de la mitjana estatal. Els motius són de sobres coneguts, els nostres productes són, en general, de baix valor afegit, baixa productivitat, i una part de la població tan sols treballa mig any a l’hosteleria, altres estan a l’atur tot l’any. Les solucions també són conegudes, com va explicar el professor economista Alfredo Pastor a l’Ateneu de Maó, cal millorar les coses que fem per a augmentar el seu valor, cosa que requereix innovar, fer recerca, dedicar temps i doblers per a treure el millor producte. Hem de fer des de la millor sobrassada, el millor pa, ..., fins la millor sabata. Les persones que actualment tan sols treballen la temporada turística, per cert normalment amb condicions de càrrega laboral i horària excessiva, haurien de tenir l’oportunitat d’adquirir un doble perfil professional que els permetés fer feina a altres àmbits a l’hivern, m’explic: Per exemple, si a Menorca tenim manca de professionals de la construcció, principalment falten fusters, mestres de cases, ... , no podríem formar aquests treballadors de l’hosteleria perquè a l’hivern puguin tenir una altra feina? No podem tenir una FP que atengui millor les necessitats de l’Illa? Pot ser podrien prioritzar la demanda de la construcció a l’hivern i relaxar-la a l’estiu, moment en què aquests treballadors retornarien a l’hosteleria. Tan sols falta que, si no hi ha impediments legals, la intermediació laboral posi d’acord l’empresari de l’hoteleria i el de l’empresa constructora o la que sigui per a oferir al treballador una feina digna tot l’any amb els mateixos drets que els altres treballadors i no exprimir-los durant la temporada estival per a malviure de l’atur a l’hivern.

En definitiva, ara que arriba el temps dels bons propòsits pel nou any, no podríem millorar la productivitat dels treballadors menorquins i per tant el seu sou i jubilació? Podríem coordinar millor els serveis públics que tenim, evitant duplicitats de serveis entre les diferents administracions, i aprofitar eficientment els recursos humans i econòmics per a atendre millor a les persones? No podríem formar a treballadors en atur de llarga durada per a incorporar-los a la vida laboral?

No veig la impossibilitat de fer aquestes o altres coses que millorin la vida a Menorca. Afortunadament noltros encara no som Madrid, que treu beques de menjador a les famílies més necessitades per a donar beques d’estudi a famílies amb rendes de 100.000 €/any perquè els fills puguin estudiar a un institut privat. Aquí, malgrat el Govern ens vol imposar guetos per a castellanoparlants a Educació i treure l’impost de patrimoni als més rics, sempre hem tingut més seny, hem estat més solidaris, però encara ens falta millorar cada any un poc més, en tots els aspectes, per a que TOTS tinguem una vida més digna sense descuidar a cap dels nostres conciutadans. Estaria bé que aquests bons propòsits fossin alguna cosa més que un conte del Solstici d’Hivern.

Que passin unes bones festes i millor si estan acompanyats de les persones que estimen.