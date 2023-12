¿Cómo están queridos lectores? Espero que con los chacras alineados, el cortisol en niveles aceptables, las pulsaciones dentro de un orden y el botiquín petado de Omeprazol y Almax. Esa va a ser la única manera de llevar con la mayor dignidad posible estas fiestas tan entrañables, tan emotivas, tan familiares… tan consumistas, tan de atracones, tan artificiales..., ahora que cada uno quede con la versión que más le guste. Esto es Libertad y no la de los neoliberales barra neofascistas que en cuanto tocan poder sacan la porra a pasear para que los muertos de hambre no hagan ruido, y saben qué, ¡que ganaron con los votos de los muertos de hambre carajo! Hola Argentina, todo el mundo llora por vos.

Si a pesar del párrafo anterior aún no están muy seguros de poder navegar por la blanca Navidad con seguridad, les recomiendo unas lecturas que pueden ser de gran ayuda, comenzamos por: «Las 100 frases que repite tu cuñado cada Navidad», publicado por la editorial Camión Mátame y escrito por el catedrático, sabio en casi todo y famoso por sus descomunales deposiciones nuestro amigo John Wilson. El libro es un compendio de frases que oirás, quieras o no quieras, y te da una serie de técnicas para que no se note en tu lenguaje corporal que estás pensando en los diferentes usos que le puedes dar al cuchillo del jamón.

A modo de ejemplo podemos citar frases como: «eso es como todo», «todos los políticos son iguales», «yo no soy racista pero…», «es que algunas feministas se pasan», «como en España no se vive en ningún sitio», «ya no hay inviernos como los de antes», «la juventud no sabe lo que quiere», «en Internet está mucho más barato», «así no se pelan los langostinos» y un infinito etcétera. El profesor John Wilson acompaña cada capítulo con unas viñetas que nos enseñan, paso a paso, a decir «sí» con la cabeza mientras nuestro cerebro está en una hermosa isla desierta rodeado de palmeras y cajas heladas de cerveza.

El segundo libro lleva por título «Cómo sobrevivir a una digestión pesada sin perder la dignidad», publicado por la editorial Salvemos el Colon y escrito por la doctora en homeopatía y ciencias ocultas, además de runner y vegana, Isabel Torreznos. A lo largo de sus más de 500 páginas la doctora nos da herramientas para que no nos explote el estómago después de haber pasado por el maratón de comilonas que empiezan con la cena de empresa y acaban con el roscón de Reyes. Isabel Torreznos nos recomienda, como primera medida, pegarnos una tira de cinta americana a la boca el 22 de diciembre y no quitárnosla hasta el 7 de enero. Si no tenemos suficiente fuerza de voluntad, también podemos pedirle a alguien muy cercano que nos dé una descarga con un tasser cada vez que cojamos un puñado de mazapanes jurando que será el último.

Y por último recomendamos el libro: «Cómo ser feliz y muy cuqui también en Navidad» de la editorial Caradura Rico, escrito por el parapsicólogo californiano Jimmy Hardface. Es un imprescindible libro de autoayuda que nos da píldoras de actuación para no perder nunca la sonrisa. El rubio y surfista escritor nos propone, entre otras cosas, ponernos vaselina en los dientes para que los labios resbalen sin control formando una hermosa sonrisa. También nos recomienda escribir un diario de agradecimientos que podemos publicar como libro de autoayuda para forrarnos y dedicar el resto de nuestras vidas a hacernos mechas y a cabalgar olas.

Yo ya he hecho lo que he podido. Lúpulo y feliz jueves o viernes, depende de cuando lo lea.

conderechoareplicamenorca@gmail.com