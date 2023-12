Benvolgut President, me permeti seguir amb aquesta anàlisi sobre el present i entreveure el futur.

Que hem batut cada any el rècord de temperatura en els últims anys ja és conegut i aquest 2023 ha sigut el més calent. El guanyarà el 2024?

No és tan conegut el concepte del dia de la sobrecapacitat de la Terra. Simplement vol dir el dia que la humanitat ha consumit tots els recursos, animals i vegetals que la Terra genera cada any. Doncs cada any en consumim més i avancem aquest dia. Aquest any ja havíem acabat tots els recursos anuals el 29 de juliol. Des d’aquest dia fins a final d’any tiràrem de veta dels recursos de l’any que ve. Recursos que també acabarem més aviat.

I per celebrar aquest nou rècord de consumisme ho celebrarem per Nadal amb una gran orgia consumista. Agafarem avions d’una punta a l’altra de la geografia, farem varios àpats opípars amb productes exòtics que també molts venen d’enfora. Comprarem regals per a tothom. Segurament guanyarem un parell de kilos. I per alegrar tots aquests excessos farem explotar quantitat de focs artificials per tot el planeta que a més de molts colors flipants deixen un núvol de metalls contaminants i espanten els ocells i moltes mascotes.

Benvolgut President. Una reserva de la Biosfera com Menorca potser estaria bé que mostrés com celebrar un gloriós Nadal més sostenible... i ben mirat ja ha començat a fer-ho, el sector de l’hostaleria de la CAEB, amb en José Bosch al davant s’han adherit al moviment ‘Hostelería PorElClima’, amb una aposta pel producte local, amb menys productes animals i sense malbaratament alimentari...

Per unes festes frugals sense engreixar. I potser més contacte amb la Natura que hem de cuidar urgentment.