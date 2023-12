Darrerament, s'empra amb molta freqüència la paraula «proporcionalitat» que, segons diu el diccionari d’en Moll, és «qualitat de proporcional» i «proporcional» es defineix com; «que té proporció; es diu de dues quantitats variables relacionades de tal manera que, quan una creix, l'altra creix o decreix, essent una quantitat constant el quocient o el producte de dos valors corresponents». No sé si ho he aclarit o ho he embolicat, però aquesta definició m'ha induït una sèrie d'elucubracions un poc pintoresques, com correspon a aquesta columna. M'explicaré.

A l'àmbit polític -terreny bastant variable, per cert- aquesta paraula presenta diverses interpretacions cada cop més xocants, que si la relació entre doblers rebuts per les autonomies i la seva població; que si no hi ha proporcionalitat entre els escons de les diferents Cambres representatives; que si no hi ha proporcionalitat entre els vots i els escons al Senat, atès que, per exemple a Catalunya o a Madrid el nombre de vots per senador és molt més gran que a les Balears; que si..., que si... fins que vulgui el lector. A l'àmbit dels transports per avió, les regles de la proporcionalitat s'embrollen de mala manera, atès que segons la demanda de places i en funció de les vegades que es punxa a les xarxes, l’inefable «algoritme» va modificant els preus, quasi sempre a l’alça, arribant a preus esgarrifosos -per no dir vergonyosos- de manera que mai no hi ha proporcionalitat lògica.Però no és de la proporcionalitat aèria que jo volia parlar, sinó de la dels preus dels transports per carretera de Menorca. Veureu, m'ha passat pel cap revisar els preus oficials dels bitllets entre pobles i ciutats de Menorca i m'he topat amb una sorpresa considerable.He anat a l'inefable Internet i he mirat les distàncies entre poblacions, expressades en kilòmetres (km) i he entrat a la pàgina de «Transportes Menorca» i he fet una simple divisió entre el preu en euros i la distància en km. L'operació m’ha deixat uns ulls com a plats. Veureu, la «proporcionalitat» és sorprenent, ja que un viatger per anar de Maó a altres poblacions, el preu per km és as Castell, de 55 cèntims/km, a Ciutadella de 13 cèntims, igual que as Migjorn Gran, a Sant Lluís 42 cèntims, a Sant Climent 34 cèntims, a Alaior de 14 cèntims, igual que as Mercadal i Ferreries. En resum, que per anar a Maó un habitant des Castell paga quatre vegades més per km que un habitant de Ciutadella.Sembla un cas de «proporcionalitat inversa»: com més enfora més econòmic. Pobra gent des Castell!