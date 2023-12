Sens dubte, una de les constel·lacions més brillants de l’univers Vidal és l’«Enciclopèdia de Menorca». No s’ha d’oblidar, tanmateix, que en l’origen del projecte de l’’Enciclopèdia’, sorgit de la secció menorquina de l’Obra Cultural Balear en l’estela del Congrés de Cultura Catalana, hi van tenir un paper important moltes altres persones, i de manera especial Miquel Vanrell. Es tractava de fer una enciclopèdia escolar que permetés l’alumnat menorquí de treballar amb continguts referits a la seva realitat més pròxima. Molt prest, però, el projecte es reorientà per donar lloc a una enciclopèdia temàtica que no només pretenia recollir el que es coneixia sobre Menorca, sinó també omplir els nombrosos buits de coneixement i revisar i completar el que s’havia publicat fins aquell moment. Amb aquesta concepció, Josep M. Vidal va assumir la direcció del projecte, que començà a fer-se visible el juny de 1979 amb la publicació del primer fascicle dedicat a la climatologia. L’any 1982 es feia càrrec pràcticament en solitari de l’edició a través de l’Obra Cultural de Menorca (OCM). Vidal serà així, i fins a la seva mort, l’editor, el director, l’animador i el mecenes de l’«Enciclopèdia de Menorca».

La capacitat de Vidal d’engrescar nous autors per col·laborar en l’‘Enciclopèdia’ i incorporar així nous camps de coneixement, va fer que el projecte inicial, limitat a uns pocs toms (l’any 1978 se’n preveien quatre), s’anàs ampliant i modificant contínuament per aconseguir l’objectiu d’abastar tots els coneixements possibles en els àmbits de les ciències naturals, socials i humanes referides a Menorca, no des d’una òptica localista, sinó global. És clar que això feia que els terminis s’allargassin, perquè gairebé sempre calia fer molta recerca primària abans d’arribar a enllestir un tom. A més, i això cal remarcar-ho, la col·laboració dels autors ha estat sempre altruista, ja que en cap cas han rebut una remuneració econòmica per la feina feta. Així, ja entrat el segle XXI, Vidal va preveure que l’‘Enciclopèdia’ el transcendiria. Per això, el desembre de 2010 constituí la Fundació Enciclopèdia de Menorca (FEM), amb l’objecte de donar continuïtat a l’edició d’una obra que havia rebut nombrosos guardons i reconeixements per la seva elevada qualitat. De tota manera, la mort sobtada de Josep M. Vidal el 9 de gener de 2013 i la crítica situació econòmica d’OCB, van estar a punt d’anorrear el projecte. Va ser aleshores que la FEM, que havia romàs inactiva, va assumir l’edició i l’any 2015 va publicar un nou tom. Actualment la FEM, en el patronat de la qual estan representats els autors i les institucions públiques (el Consell Insular de Menorca, els vuit ajuntaments de l’Illa, el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears), manté viu l’ambiciós projecte enciclopedista de Josep M. Vidal, que va fer la seva aportació més personal amb el primer volum del tom XIII, «Història de la medicina» (2017), que malauradament no va poder veure acabat. Amb 19 volums publicats fins ara, l''Enciclopèdia' continua avançant sobre les espatlles d’aquest gegant de la nostra cultura contemporània que és Josep Miquel Vidal Hernández.