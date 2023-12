Encara no han transcorregut ni dos mesos de l’avaria d’una màquina garnadora que va deixar part de l’asfalt de sa Contramurada recobert d’un líquid hidràulic que feia patinar els pneumàtics de cotxes i motos (encara s’observen les marques, especialment davant es Casino), i un altre vehicle de la «neteja» ja l’ha tornada a ‘liar’, aquesta vegada a gran escala... qualsevol persona que aquests dies de Nadal es desplaci per la principal avinguda de la ciutat de ponent, fàcilment podrà intuir un rastre d’oli (no sé si hidràulic o no) que decora l’asfalt de gran part de la via, com a mínim des de ses Palmeres fins es Pins i puc imaginar que haurà afectat a més carrers, es pot endevinar que la trajectòria d’aquest rastre és obra (una vegada més) d’una de les màquines garnadores que ha anat escampant la porqueria per allà on, teòricament, havia de fer net, tampoc he vist que l’empresa de neteja hagi dut a terme fins ara cap acció per intentar eliminar aquest rastre o minimitzar els seus efectes damunt la conducció dels vehicles, i especialment les motos, ja sigui utilitzant arena per absorbir el líquid o directament aigua a pressió.

Aquests incidents per desgràcia són de cada vegada més freqüents i posen en evidència les greus mancances del servei de neteja, unes mancances que també es traslladen al manteniment dels camions de fems, que també s’avarien regularment i provoquen autèntiques basses negres de ronya líquida que queda incrustada a l’asfalt i que causa males olors, fàcilment induïbles al costat de la majoria de contenidors de fems. Als responsables de l’empresa de neteja els hi demanaria quin és el manteniment que duen a terme de la seva maquinària, també els hi demanaria per quin motiu no netegen la porqueria que ells mateixos generen, perquè quan es desinfecten els contenidors de fems (molts d’ells també obsolets i romputs), no són capaços d’eliminar també les enormes taques que hi ha incrustades al voltant? I que han sigut causades per les avaries constants dels camions? També m’agradaria demanar a la classe política, tant a govern com a oposició, quin serà el dia que hi haurà un acord o una proposta per licitar d’una vegada per totes un nou contracte de neteja viària, tenint en compte que l’actual data de l’any 2005... perquè si el contracte actual no és capaç ni de mantenir la ciutat neta, com ha d’estar a l’altura per mantenir la resta d’urbanitzacions i nuclis del municipi? És un autèntic desastre, i necessita solucions urgents i contundents, agafin exemple d’altres municipis que si han adaptat a la realitat un servei tan essencial com la neteja durant els darrers anys, a Menorca no hi ha municipi amb pitjor neteja que Ciutadella i de fet crec que és l’únic que manté una contrata tan antiga, amb l’agreujant de ser un dels nuclis turístics més importants de les Balears, oferint una imatge que fa pena, incòmode tant per a residents com per a visitants.

Fa massa anys que juguem amb foc, tant pel deteriorament general per la falta d’inversions com per la neteja, un còctel contraproduent per a tothom. Per enèsima vegada faig un escrit relacionat amb la problemàtica de la neteja, m’és igual el color polític que hi hagi a l’Ajuntament, necessitem solucionar aquest problema d’arrel i no podem esperar més, tant de bo aquest 2024 puguem observar una millora notable i un consens polític per iniciar una nova licitació d’un servei ja més que obsolet, i tant de bo es comencin a exigir responsabilitats a l’empresa de neteja pels incidents continuats que embruten encara més el municipi.

Bon any a tothom.