Més per Menorca defensa i defensarà sempre que l’educació és l'eina essencial per formar ciutadans i ciutadaneslliures i responsables. Sempre havia pensat que cada euro que s'inverteix en educació és un euro que s'inverteix en futur i en la generació d’oportunitats, de benestar i de convivència. Tanmateix, m’he de desdir d’aquestes paraules arran de la intenció del Govern de Marga Prohens de malbaratar més de 60 milions d’euros per aplicar la segregació lingüística entre els alumnes de les Illes Balears i per reforçar la plantilla d’inspectors en educació per perseguir el nostre professorat, que acusen d’adoctrinadors.

Des de Vox, i ara també des del PP, disfressen la segregació de llengua dient que açò implicarà abaixar les ràtios i incrementar el professorat. Si realment aquest fos l’objectiu, no seria necessari segregar el nostre alumnat per motiu de la llengua que xerren ni perseguir al professorat amb l’excusa que adoctrinen al nostre alumnat. Hi ha prou millores a dur a terme al nostre sistema educatiu, com per malbaratar 60 milions d’euros amb les dèries de Vox i del PP. La comunitat educativa ha de ser escoltada i aquestes no són les seves demandes ni les seves necessitats.

Des de Més per Menorca volem que aquests 60 milions es dediquin a la reducció de ràtios a tots els centres educatius, a la millora i la construcció de noves infraestructures educatives, a la millora de les condicions de feina dels docents, a l’augment de professorat per atendre les necessitats del nostre alumnat, a la climatització dels centres i a tantes altres necessitats de la comunitat educativa.

La comunitat educativa no es mereix aquest menyspreu per part del Govern ni poden abocar la pressió damunt els equips directius dels centres en un acte d’irresponsabilitat per part del Govern. La mateixa comunitat educativa ja va patir el TIL de l’anterior govern del PP. Aquesta setmana, el PP ha tirat endavant un nou TIL.

Davant aquest nou atac, des de Més per Menorca reiteram la necessitat de respectar l’autonomia dels centres i volem expressar el nostre suport cap als docents del sistema educatiu, que exerceixen la seva tasca amb una professionalitat impecable.