Benvolgut president. Em permeti aquesta darrera epístola aprofitant que acabem l’any i ens dirigim cap a un futur ple d’incerteses. Quins bons desitjos apuntaria per al nou any?

Hem apuntat al llarg d’aquest epistolari que ens cal diversificar l’economia. La nostra economia no pot dependre en un 85% del turisme que és altament insostenible. Doncs per avançar cap aquesta diversificació i aturar i reduir la massificació turística li faig la següent proposta per al nou any:

El febrer de 2022 es va aprovar a Balears un Decret Llei que, entre d’altres coses, establia una moratòria turística de quatre anys de durada. Això vol dir que no es poden concedir noves places turístiques de cap tipus, tot i que en el cas de Menorca, això no afecta els creixements turístics previstos a la costa. A la pràctica, vol dir que Menorca no pot créixer en més places de lloguer turístic, que és el problema important dels darrers anys.

Tenint en compte que s’estima que aquest estiu hem tingut entre vuit i nou mil cases destinades il·legalment al lloguer turístic, alçar la moratòria podria dir legalitzar aquesta situació i consolidar-la, de manera que la massificació es faria més irreversible.

M’acontentaria en què no s’alcés aquesta moratòria i a poder ser que la inspecció del lloguer turístic il·legal fos molt més efectiva. La massificació turística serà la nostra ruïna.

Gràcies moltes per aquest epistolari i a poder ser espero per a l’any 2024 poder conversar personalment amb vostè. Que el futur sigui un present gratificant per als nostres fills i nets.

Bon any.