Escribo esto en vísperas y cuando me lean solo quedarán envoltorios de regalos por tirar y algunos días más para que los más peques de la casa sigan disfrutando con los juguetes que pidieron. Recuerdo que cuando era niño, una de las cosas que más disfrutaba era destrozar a tirones los papeles que envolvían los juguetes y una vez descubierto su contenido y comprobar que estaba lo que había pedido o también lo que no había pedido, me ponía a jugar con las cajas. Eran épocas de ciertas restricciones y la imaginación estaba a la orden del día porque el jugar siempre ha sido la consecuencia de que los sueños se hicieran más o menos realidad.

Noticias relacionadas ¿Las contaron debidamente? Más noticias relacionadas Las cabalgatas eran también más modestas que las de ahora. Para la de este año se anunció más carrozas y más caramelos y es curioso, prohibimos a nuestros niños que acepten caramelos de extraños y en la cabalgata se lanzan hasta el suelo para recogerlos a manos llenas, claro que éstos son mágicos y no es lo mismo. Carbón poco van a traer y no porque todos hayan sido unos angelitos, sino más bien porque por lo visto se ha descargado todo en las puertas del Congreso. Y el que haya bomberos en la cabalgata, imagino que será como una alegoría a lo que nos espera en asuntos como la sanidad, el trabajo, la economía, etc. vamos, que la cosa va a estar que arde quiero decir.