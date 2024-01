Cada vez que abro internet me encuentro con alguien que «arrasa». Me sale una página de propaganda en la que predominan noticias bobas tipo «revistas del corazón» sobre príncipes, reyes y con chismorrería en torno a personajes adinerados, guapos o pseudo guapos. Voy a poner algunos ejemplos. «La Pedroche arrasa con el vestido de las campanadas». «Alba Díaz arrasa con un vestido de transparencias metálico». «Jennifer López arrasa con un conjunto pijamero y zapatos de tendencia».

«Kylie Jenner arrasa con su polvo traslúcido». «Naiara y Lucas arrasan con el Escondidos de Bisbal». «Paula Echevarría arrasa en la Nochevieja de los famosos». «Una tiktoker arrasa sin pantalones». «Las famosas arrasan tras pasar por el bisturí». «Las mujeres elegantes arrasan con mocasines». «Jessica Bueno arrasa con un vestido de terciopelo». «Este es el escote de Sara Carboneo que arrasa porque va bien con todos los pechos». «Vicky Berrocal arrasa mostrando su tonificada silueta». «Una modelo de Zara arrasa con los labios más preciosos». «Los vaqueros tipo wide leg arrasan alargando las piernas». «Aitana arrasa con su posado más sexi». «Nati Abascal arrasa con su vestido de lentejuelas». «Rosalía arrasa con todo». «Eva González arrasa con su impresionante vestido de trasparencias». «Blanca Suárez arrasa con el pantalón metalizado de Zara». «Esta falda pantalón arrasará en 2024 porque tiene la cintura alta». «Violeta Magriñán arrasa con el conjunto low cost de falda y chaqueta». «Pilar Rubio arrasa con un mono semitransparente».

¡Quién da más! No veo que ningún país arrase a otro a base de bombardeos, ni que ningún lector empedernido arrase con todos los libros de una biblioteca, ni que ningún científico arrase con un descubrimiento definitivo (a lo mejor es porque no se ponen batas transparentes) ¿Se imaginan a un científico de labios preciosos con falda metálica y lentejuelas? Si no nos salva la ciencia o el pensamiento, no creo que vayan a hacerlo los guapos de turno. Me pregunto cuánto dura la hermosura, en qué queda la Nochevieja de los famosos, qué hay detrás de los fiestones extravagantes, quién logra paz interior y progreso siguiendo el ejemplo de estos ídolos. Dar un discurso con un «conjunto pijamero», o sin pantalones. Cómo de traslúcido debe de ser el «polvo traslúcido». Cómo puede un escote sentar bien a todos los pechos. Cómo diablos se alargan las piernas. Qué tendencia siguen los zapatos de tendencia. Qué se pretende meter dentro de nuestras cabezas.