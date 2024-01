La perseverança pot ser esgotadora, però el panorama global obliga. Repetim, fa 10 anys que cada any la temperatura és superior a l’anterior. Aquest 2023 també ha sigut la més alta d’ençà que hi ha registres històrics. I estem a punt de superar el límit d’1,5 graus que en la cimera pel Clima de París en el 2015 s’havien compromès tots els països del món de no traspassar. Més temperatura les conseqüències serien devastadores, asseguren els científics.

Potser recordaran que fa anys es va prohibir escopir a terra. Fins aquell moment era un hàbit acceptat. Fins i tot en molts llocs públics hi havia escopidores. Demostrat que la tuberculosi es transmetia per les gotetes de saliva, moltes vegades quan s’elevaven per evaporació d’un gargall del terra, les autoritats sanitàries van decidir prohibir aquesta pràctica. Més endavant també s’ha comprovat que virus com el de la grip i de la Covid també ens els transmetem per aquestes gotetes, i també es va imposar i s’imposa les mascaretes per dificultar aquesta transmissió. Sempre que un hàbit nociu provoca un perjudici es regula pel bé de la comunitat. Pregunta, caldria regular l’hàbit d’anar en grans vehicles de més de 2.000 quilos de pes, transportant una sola persona del voltant de 70 quilos, o també les avionetes particulars, quan aquesta pràctica contaminant és altament nociva per totes plegades? Caldria fer-ho? Són hàbits contra la salut pública, veritat?