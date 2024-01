¿Cómo están queridos lectores? Deseo que bien de salud, que ya saben que es lo básico y además están dando cita con el médico para dentro de dos semanas, es decir, para cuando ya estés curado, o muerto. Y a pesar de los datos ahí siguen millones votando a los que consideran que la salud es un negocio a repartirse entre los amigos, porque lo realmente importante es que el país no se rompa y no sé cuantas gilipolleces más. Mira tú, igual lo que rompe el país es que haya gente que se muera esperando un médico, mientras otros se forran gestionando clínicas privadas.

Y otra cosita que rompe el país en millones de trocitos es que se pasen la Constitución por el forro. Sí, les hablo a ustedes ‘señoros machos fachos’ con argumentos de cuñado, tienen todo el día la Constitución en la boca, sin embargo se mofan de artículos como el 47, vamos a recordarlo que falta hace: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». Necesitamos un punto y aparte para drenar semejante tomadura de pelo.

No nos salvamos, en nuestra otrora paradisiaca Menorca los problemas de vivienda van in crescendo exponencialmente. Nos dice este mismo diario en el que escribo que: «la vivienda en Menorca es un 55% más cara que hace cinco años y seguirá escalando», y nos informa además de que hay más de 400 familias optando a uno de los 78 pisos ( cantidad ridícula) que promueve el Instituto Balear de la Vivienda. Qué raro verdad, no sirvieron de nada los avisos continuos que lanzábamos advirtiendo de que seríamos la nueva Eivissa donde se alquilan balcones para dormir a 600 euros al mes. De nada sirvieron las advertencias de que íbamos a morir de éxito. Se partían de risa cuando adelantábamos que están convirtiendo la Isla en una especie de decorado vacío de alma y esencia. Los poderes públicos se han pasado la Constitución por el forro, así que desconfíen de los que graznan en su defensa porque son más falsos que una moneda de tres euros.

Se van muriendo los ancianos de nuestros pueblos y las casas ya no se llenan de familias afincándose en nuestras calles, sino de cayetanos de origen diverso que vienen a visitarnos en fechas muy concretas y a disfrutar de la isla de la calma. Y tan calmada joder, como que todo parecerá un escenario de cartón piedra y los menorquines acabaremos siendo los figurantes necesarios para servir y entretener a los turistas.

Propongo cambiar el nombre de Menorca por el del magnate que ha comprado el 1% de nuestra isla y al que han dado 63.000 euros de dinero público para su hotelito de lujo. Claro que sí guapos, nuestros impuestos para los bolsillos de los millonarios que tienen pomposas propiedades, mientras nuestros jóvenes no se pueden independizar porque no hay viviendas asequibles, o nos faltan profesionales de todo tipo porque en Menorca se acaba malviviendo en una furgoneta, o pagando dos sueldos por un zulo sin ventanas. Con estas políticas tan solidarias qué podía salir mal.

Así que vayan preparando el siguiente cartel para recibir a los viajeros en el aeropuerto: «Welcome to Víctor Madera Prívate Island, donde sus sueños se hacen realidad con solo teclear el pin de su tarjeta platinum». Y si nos los paramos, para mí que solitos no pararán. Lúpulo y feliz jueves-viernes.

