El dia 10 de desembre de 1948, fa 75 anys!, es va fer públic aquest document que ha marcat i fet llum a moltes lleis de la humanitat.

Celebrar-ho ens porta a la reflexió i a passar comptes de com han anat els resultats. Potser la millor manera de llegir i aplicar els Drets Humans serà entendre que el primer deure inexcusable és aplicar-los a totes les persones sense distinció de cap mena. La dignitat humana ens demana a crits de no caure mai més en la barbàrie i fer més fàcil la convivència. D’entrada us proposo la lectura del Preàmbul:

«PREÀMBUL»

«Considerant que el reconeixement de la dignitat inherent i dels drets iguals i inalienables de tots els membres de la família humana és el fonament de la llibertat i la pau en el món, considerant que el desconeixement i el menyspreu dels drets humans han originat actes de barbàrie que han ultratjat la consciència de la humanitat; i que s’ha proclamat com l’aspiració més elevada de tothom l’adveniment d’un món on els éssers humans, deslliurats del temor i la misèria, puguin gaudir de llibertat d’expressió i de creença, considerant que és essencial que els drets humans siguin protegits per un règim de dret per tal que les persones no es vegin forçades, com a últim recurs, a la rebel·lió contra la tirania i l’opressió, considerant també que és essencial de promoure el desenvolupament de relacions amistoses les nacions, considerant que els pobles de les Nacions Unides han ratificat en la Carta llur fe en els drets humans fonamentals, en la dignitat i el valor de la persona humana i en la igualtat de drets d’homes i dones; i que ha decidit de promoure el progrés social i millorar el nivell de vida dins d’una llibertat més àmplia, Considerant que els estats membres s’han compromès a assegurar, en cooperació amb l’Organització de les Nacions Unides, el respecte universal i efectiu dels drets humans i les llibertats fonamentals, considerant que una concepció comuna d’aquests drets i llibertats és de la més gran importància per al ple compliment d’aquest compromís, l’ Assemblea General proclama aquesta Declaració de Drets Humans com l’ideal comú per a tots els pobles i nacions amb el fi que cada persona i cada institució, inspirant-se constantment en aquesta Declaració, promoguin, mitjançant l’ensenyament i l’educació, el respecte a aquests drets i llibertats i assegurin, amb mesures progressives nacionals i internacionals, el seu reconeixement i aplicació universals i efectius, tant entre els pobles dels estats membres com entre els dels territoris sota llur jurisdicció».

Cal tenir en compte el preàmbul perquè recull de forma general la intenció del document. Després vindran els articles que concreten les accions necessàries per aconseguir el que es proposa.

Intentaré parlar de cada un dels articles en escrit propers, perquè crec important estar informats per influir amb la nostra opinió. Gràcies per endavant per la vostra atenció i paciència.