L’anunci del proper conveni entre el Govern Balear i l’Ajuntament de Ciutadella per a la construcció de 160 habitatges de promoció oficial és una gran notícia. No obstant, el fet que s’hagi situat la promoció a sòl rústic ens fa veure la dificultat de la gestió urbanística. El procediment normal seria que l’ajuntament disposi de terrenys amb qualificació de sòl urbà preparats per a la construcció d’aquestes promocions. Hem de recordar la magnífica gestió de l’alcalde Jose Ángel Cuerda a Vitòria des de 1979 a 1999, que va preparar polígons sencers urbanitzats amb tots els serveis, en previsió del creixement necessari de la ciutat. Aquesta gestió exemplar no és una tònica general. Pensem, sense canviar de municipi, en la paràlisi llarguíssima de l’ampliació del polígon industrial de Ciutadella. O que el nou Pla General de Ciutadella, a on es preveuen nous polígons de creixement, es va aprovar inicialment el 20 de desembre de 2018, sense haver arribat a l’aprovació definitiva.

Seria desitjable tenir la normativa urbanística resolta per permetre l’execució de les promocions, amb els terrenys urbanitzats, si és possible. No haver de generar solucions particulars en cada moment. Els decrets, o qualificacions urbanístiques a mesura que es necessiten ara, no es poden descartar si faciliten la solució del greu problema habitacional. Com a justificació, s’ha de considerar la dificultat de compliment de totes les normes que s’han d’integrar dins del planejament, que compliquen qualsevol canvi urbanístic o redacció d’un nou pla. Seria important clarificar i reduir el conjunt de normes que condicionen l’urbanisme, algunes d’elles contradictòries o que, fins i tot, autoritzen l’incompliment de les normes urbanístiques a petició d’altres Conselleries. I especialment, regular estrictament el temps de resposta dels Departaments que aporten informes externs. A més a més, s’haurien de revisar les restriccions innecessàries en el planejament vigent. Un dels punts que requereixen revisió en el Pla Territorial Insular és la densitat autoritzada als nous creixements, més d’un terç inferior a la permesa per la Llei d’Urbanisme de Balears, LUIB. Una densitat molt inferior a la que tenen els eixamples actualment, i que pot esser un impediment per a les noves promocions i per construir ciutats sostenibles i compactes. ¿S’haurà de decretar l’incompliment de les densitats baixes que ens imposa el nou PTI per fer realitat les noves promocions? O s’hauria de revisar el PTI per facilitar el creixement de la ciutat. Aquest és un tema clau, la simplificació i clarificació de la normativa.