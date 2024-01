Ring... ring... ring...

- Hola, molt bon dia de Sant Sebastià.

- Perdone, pero no le entiendo. Sé que ustedes hablan otro idioma, el catalán ese, pero yo vivo en Madrid y aquí no se platica mucho.

- No se preocupe, que yo medio domino cinco lenguas. Además del castellano, el menorquín, el catalán, el valenciano y entiendo el mallorquín y un poco el ibicenco. Vamos, un políglota.

- Si le parece bien conservaré el anonimato, que es cuando la gente no quiere identificarse por algún motivo, y el mío lo entenderá. Le explico, soy una simple socia de Hupachamama, que si quiere un nombre más al toque es la Asociación de Mujeres Iberoamericanas. No soy ni la presidenta, ni mucho menos miembro de la directiva, pero me han llegado noticias desde Menorca que están ustedes haciendo poco caso al gran premio «Turismo es Igualdad», que daremos al chibolo alcalde de Alayor, el señor José Luis Benejam, al que conocemos bien de cuando vivía en Madrid, donde chambaba en la radio.

- Oh, si el bueno de Benejam, le tengo en gran estima desde que nos conocimos en Radio Popular de Menorca. No le diré que sea mi héroe. No sé si en su país, por cierto, no me ha dicho de que nacionalidad es, no sé si eso sería romper el anonimato.

- Mejor dejémoslo.

- Bien, ningún problema. No sé si en su tierra leían ustedes las hagiografías de santos y beatos, aquellos héroes de la iglesia nacidos para hacer el bien. Había colecciones enteras, con documentadas biografías en las que nos contaban su vida y milagros. A mí me gustaba la del padre Damián de Molokai y también la de Fray Escoba.

- Claro, si Fray Escoba era Martin de Porres, peruano como yo.

- Sí, claro, del Perú. Pero luego, con los años, me pasé a las aventuras del «Jabato» y del «Capitán Trueno», que tenían más acción y había malos de verdad; ya en la adolescencia caí en las «Hazañas Bélicas», cómics que alquilábamos en casa Cintrano. Llegó luego la época del «Capitán América» contra los nazis y «el doctor Muerte», hasta que descubrí al Che Guevara y allí se terminó mi educación sentimental. Luego leí a Bertrand Russell y me hice agnóstico. Hasta la llegada de Benejam, claro.

Aquesta imatge no està feta per IA ni manipulada per l’autor de l’article, sinó que és exactament una imatge emesa per «El contador»

- Bueno, si me permite, que usted habla más que el bacán de José Luis. El asunto es darle publicidad al premio. Que no pase desapercibido. Que haya bombo y platillos. Piense que somos una organización internacional. Hemos pensado que usted, que escribe con chicha cada sábado y florea de lo lindo, podría dedicar un especial al broder José Luis y su premio. Como los dos son de Alayor… La verdad es que él, usted lo conocerá, es un ejemplo de modestia, recato y humildad. Si se fija, cuando discursea, nunca añade más de un adjetivo calificativo al sustantivo que lo precede. Además, no le gusta hablar de sí mismo, ni salir en las fotos, ni ser protagonista. Es más humilde que el mismísimo Fray Escoba.

- Bueno, no sé si soy la persona más indicada para escribir una biografía del señor alcalde, no sería muy creíble, los lectores saben la admiración que siento por él. Yo como máximo podría redactar algo así como: «En el marc de la Fira Internacional del Turisme, Fitur, el batle d’Alaior, José Luis Benejam, rebrà dia 26 de gener, a les 17h, el reconeixement ‘Turismo es Igualdad’, per la seva labor en matèria de promoció turística, innovadora pel municipi d’Alaior, gràcies a totes les activitats i atractius turístics que generen la constant afluència de turistes a la ciutat, com per exemple, Alaior Art Contemporani, LÔAC, el Convent de Sant Diego Centre Cultural, la Nit amb Candela o el Certamen de Joves Dissenyadors de Moda d’Espanya, entre altres iniciatives» Perdón, me he dejado el Bulevard de los Filósofos y el Mercado de las cosas bonitas.

- Me gustaría un poco más de chicha, hay que florear el tema un poco más.

- ¿Si quiere más chicha, por qué no llama a Víctor Ferrer? Es un joven de Alaior, también periodista, de pluma rápida, verbo fácil y ocurrente, a lo mejor él... Por cierto, cuando ha dicho que usted es de Pachamama he tenido un Deja vu, un flash. Ustedes son la mismas que unos meses antes de las elecciones de 2019 ya le dieron un premio al entonces candidato Benejam, no? El premio People 10. Título muy acertado, como el The Best a Lionel Messi. Creo que decían que era por haber «destacado en la defensa de los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la diversidad cultural».

- Bueno, fue la sugerencia que recibimos, de algo tiene que ser un premio. Además, piense que la nuestra no és una asociación oficial, sino una asociación sin ánimo de lucro como puede ser su Centro de Estudios Locales, aunque, le repito, soy una asociada y nada más.

- Sí, claro. Lo entiendo perfectamente, pero deben ser ustedes expertos en materia de turismo, ya que ahora le dan el premio «Turismo es Igualdad»

- Bueno, el premio es relativamente nuevo, pero le repito que yo solo soy una simple asociada y no sé...

- Otro deja vu. Acabo de tener otro deja vu, otro flash. Ustedes fueron las señoras que invitó el alcalde el verano del veintidós, en octubre sería, para participar en una jornada que se tituló «Dona i lideratge», o sea, Mujer y liderazgo. Creo que Pachamama salía como organizadora del evento que nos costó tres mil quinientos euros.

- Sí, yo no estuve, ni mucho menos, pero ellas quedaron muy contentas de las atenciones recibidas y de lo bonito que es Alaior, y que gran cicerone que es el alcalde. Por eso debe ser que le han dado el premio «Turismo es Igualdad». La entrega será durante la próxima feria de turismo en Madrid. Si decide visitarnos está usted invitado después a tomarse unos canapés de Las delicias de Vicki, de nuestra amiga Victoria Nice, de gastronomía peruana, y luego podemos tonear un poco y tomar unas chelas.

- No le prometo nada.