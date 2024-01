Al principio de su gobierno, el señor Pedro Sánchez, creía que lo que más deseaba era unir este país de una vez por todas, aunque fuera de la mano de Podemos, que solo deseaba llegar al poder como fuera y a consta de quien fuera, digamos que el discurso del señor Pablo Iglesias, yo nunca me lo creí. Lo único que él deseaba era pertenecer a la casta y lo consiguió, ahora viendo a Pedro Sánchez creo que está utilizando las técnicas de Iglesias para permanecer en el gobierno.

La paz con la banda armada ETA la conseguimos entre todos los españoles y gente de bien, no fue solo el PSOE, aunque es innegable que fue con nuestro presidente Zapatero, entonces para que volver la vista atrás... ¿para volver a sembrar el odio y la discordia?, que hay muchas personas para las que resulta claramente hiriente y más que doloroso ver en el gobierno o en el Congreso de los Diputados a los sucesores de la banda armada, evidentemente, pero no sería más doloroso que siguieran asesinando o secuestrando y extorsionando. Creo que la paz bien se merece una oportunidad por parte de todos. En lo que estoy en profundo desacuerdo con nuestro actual presidente y gobierno es en conceder amnistía e indultos a todos los que formaron parte de la fallida ‘República independiente de Catalunya’ por enésima vez, no puedo estar de acuerdo porque para un indulto o amnistía primero se ha de ser juzgado y haber una sentencia firme de cárcel o algo peor. En este caso creo firmemente que se trata de un chantaje al Estado, pero además con todas las letras -chantaje- y el gobierno, sea el que sea, no puede ni debe ceder ante los chantajistas, aunque qué pasaría si resulta que para obtener una amnistía, ¿el PP, dijera que sí? Ya que como veo la política hoy en día no es más que un camino rápido para la obtención del poder, el poder, por el poder o bien un aun más rápido camino para formar parte de la casta, y tener el futuro asegurado de por vida con sus pagas vitalicias y otras prebendas.

Acaso entre tanto español, sea de donde sea, ¿no saldrá una mente preclara que nos ayude a salir del atolladero? Porque esto de ceder al grupo de Junts me parece un despropósito de los más graves que pueda cometerse, una cosa es pensar diferente y otra querer llevar a cabo las ideas en las que no estoy de acuerdo, como por ejemplo una república independiente. ¿Quien nos asegura que no habrá otro intento?, no hay ningún arrepentimiento por parte de Junts, por tanto, para que confiar en ellos, una cosa es el mundo de las ideas y otra bien diferente, querer llevarlas a cabo.

Usted, señor Sánchez, cree realmente que dentro de unos años no volveremos a estar en el mismo atolladero... Me gustaría que por una vez en la historia hubiera un político con suficiente categoría para estar a la altura de las circunstancias.