Aquests dies s’ha desfermat la polèmica, de nou, a Ciutadella, envers la qüestió de la música al carrer per dinamitzar l’oci de la ciutat de ponent. El conveni que existia amb l’associació Ciutadella antiga per promoure aquests esdeveniments musicals des dels propis establiments (que també en cobrien la despesa) no s’ha renovat degut a la negativa de l’equip de govern, que al·lega que no s’han complert les condicions i que les queixes veïnals són moltes. A canvi, l’Ajuntament es comprometia a impulsar per se concerts a diferents indrets de la ciutat per «democratitzar» l’oferta i escampar-la a altres ubicacions. Però el compromís municipal tampoc s’ha acomplert de moment.

Noticias relacionadas De grips i mascaretes Más noticias relacionadas És ben lícit que el propi Ajuntament (si té capacitat per fer-ho, cosa que està per veure...) vulgui promoure ell mateix els concerts al carrer, però això no és incompatible amb el fet que els propis bars puguin promoure i pagar els concerts que considerin, amb l’existència del degut conveni i amb el control pertinent per part de l’autoritat municipal. La qüestió, tanmateix, no sembla que es circumscrigui a la música que es pugui programar, sinó al costum del tardeo, que és el que veritablement causa les molèsties al veïnat. Hi hagi o no músics al carrer, l’enrenou de tots els que acudeixen a Ponent les tardes del cap de setmana sembla ser el vertader problema, i s’haurà d’abordar d’alguna manera... Però em sembla injust i distorsionat dipositar el focus del conflicte sobre l’oferta de música al carrer, sigui qui sigui qui la programi.