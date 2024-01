El proper mes de febrer es complirà un any des de l’aprovació de la Llei Menorca Reserva de Biosfera. La seva aprovació va ser el resultat d’un procés llarg, però també intens, que va acabar amb l’acord d’una majoria. Així, des d’aquell moment, ja es va poder comptar amb una Llei, esperada durant molts anys, que permet gestionar d’una forma diferenciada la nostra illa com a Reserva de Biosfera, impulsar un model econòmic diversificat i tenir més capacitat de decisió des de Menorca.

Els intents de paralitzar la tramitació d’aquesta llei no només van tenir lloc abans de la seva aprovació. Un cop aprovada, el Partit Popular i el seu company de viatge VOX, s’han dedicat a desqualificar-la, titllant-la d’il·legal i inconstitucional.

Tot el contrari. Si bé, com ha succeït amb moltes altres lleis aprovades a les cambres autonòmiques, el Govern de l’Estat va suscitar una sèrie de discrepàncies amb relació a alguns articles de la llei, aquestes són mínimes i no qüestionen ni l’esperit ni l’efectivitat de la llei.

En aquest sentit, el passat mes de desembre, el govern del’Estat i el Govern de les Illes Balears van arribar a un acord per les modificacions tècniques a la Llei i ajustar-la a les recomanacions estatals. Es tracta d’aclariments i retocs, fàcils de resoldre.

Aquest fet hauria de tancar qualsevol possibilitat de modificació substancial de la Llei. La pretesa inconstitucionalitat, que el PP feia servir com a excusa per intentar retallar-la i buidar-la de contingut, ja no té cap mena de justificació legal. Un altre assumpte són les servituds econòmiques que els puguin portar a fer una passa enrere en tots aquells valors que tenim com a Reserva de la Biosfera.

Per tant, la realitat és que, ara per ara, ja no hi ha arguments per continuar boicotejant l’aplicació de la Llei. Menorca, els menorquins i les menorquines necessitam que es prenguin decisions valentes per millorar la nostra qualitat de vida.

L’exemple més clar és el de la limitació d’entrada de vehicles durant els mesos d’estiu, una decisió que no pot esperar més. O també l’ordenació del litoral de Menorca, estiu rere estiu veim com la costa se satura, posant en perill l’equilibri entre activitat humana i preservació del territori i, fins i tot, la seguretat de les persones.

En definitiva, a partir d’ara només cal voluntat política per desplegar la Llei Menorca Reserva de Biosfera, a fi de fer polítiques diferenciades per a la nostra illa preservant el nostre model territorial, enfortint i diversificant la nostra economia de forma sostenible i garantint una millor qualitat de vida per a tots els menorquins i menorquines.