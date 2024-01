El título de hoy parece el resultado de una competición. Una goleada si nos refiriéramos a un partido de fútbol. Lo cierto es que no es un partido de fútbol, aunque sí es una goleada en toda regla. Y no es el resultado de un encuentro. Es el resultado al que deberemos acostumbrarnos durante muchos años. Ni penaltis ni fuera de juego. El resultado será inequívocamente el mismo mientras Pedro Sánchez esté al timón.

Pero estamos de suerte. España tiene unos jueces independientes. Unos supongo que sí. Otros no tanto. No es fácil entender que un ministro de un gobierno pueda volver a la magistratura y asumir la independencia de criterio que no demostró en su paso por el ejecutivo. Pero la profesionalidad es una incógnita.

Y lo que hasta hace poco era una incógnita, conocer el resultado de unas deliberaciones del alto tribunal, ahora ya viene sentenciado a priori. Las deliberaciones del Tribunal Constitucional han pasado a ser preconcebidas según el origen de los actores. Además, el TC se ha constituido de facto como una sala de segunda lectura del Tribunal Supremo. Y sin apelación posible. Bueno, sí. Indulto y amnistía, según sean también los actores implicados.

Vamos, que el lío va de actores. Comediantes, más bien. Una patada a un policía no cuesta lo mismo si se da en Canarias o en Ferraz. Si sale de una extremidad de un diputado de Podemos es libertad de expresión y en cambio si sale de otra extremidad acompañada de un rosario, será sin duda un atentado a agente de la autoridad. Y tan panchos.

Y democrático. Y progresista, por supuesto. Tan progresista que quienes piensen lo contrario son puros fascistas retrógrados. Al menos, en este caso, las estadísticas no dejarán espacio para que Tezanos entre con su cocina. Alea jacta est.

Donde sí aún puede llegar la estadística es en el porcentaje de la fiscalía. ¿Se han dedicado a analizar el porcentaje de rebajas en las peticiones de condena por parte de la fiscalía? Sería un tema para realizar alguna tesis doctoral el analizar el antes y después de las peticiones de la fiscalía, que como bien nos dijo Sánchez, depende de él.

Sólo falta leer la noticia de la petición previa de penas por parte del fiscal correspondiente y el resultado de la petición última en el acto del juicio oral. ¿Será de un 50 %? ¿Será más? ¿Será menos? Tal vez algún día, algún aburrido de la cosa nostra, nos ilumine en ello.

En el caso del TC, ya no será necesario, un 7 a 4 o un 4 a 7, según sea de casa o visitante.

www.joansans.blogspot.com